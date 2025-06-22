Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины. Всем пострадавшим оперативно оказывают необходимую квалифицированную помощь в медицинских учреждениях.

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Что известно об атаке

На пострадавшем полигоне проводили занятия с военнослужащими. Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава.

Однако, к сожалению, по состоянию на 17:27 известно о 3 погибших и 11 раненых.

Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих,

– говорится в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Командовании Сухопутных войск создана специальная комиссия. На месте также работают правоохранители.

Одновременно приняты дополнительные меры для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в случае повторных ракетных и воздушных ударов врага.