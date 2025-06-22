Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська ЗС України. Усім постраждалим оперативно надають необхідну кваліфіковану допомогу в медичних закладах.

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Що відомо про атаку

На ураженому полігоні проводили заняття з військовослужбовцями. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу.

Однак, на жаль, станом на 17:27 відомо про 3 загиблих та 11 поранених.

Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих військовослужбовців,

– йдеться в повідомленні.

Для з'ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ створено спеціальну комісію. На місці також працюють правоохоронці.

Одночасно вжито додаткових заходів для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у разі повторних ракетних та повітряних ударів ворога.