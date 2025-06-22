Трагічну новину повідомили у Сухопутних військах, передає 24 Канал.

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Які наслідки удару Росії по полігону

Зазначається, що завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу.

Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах,

– йдеться у повідомленні ЗСУ.

Для детального з'ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ створено спеціальну комісію. На місці події також працюють правоохоронні органи.

Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором.