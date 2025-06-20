Шаповалов добре знайомий зі структурами НАТО, що дає змогу ефективно інтегрувати українську армію у західну систему безпеки. Більше про нього 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Чим важливе призначення Шаповалова

Наразі відбувається формування сильної та професійної плеяди українських генералів, які очолюють ключові напрямки у сфері оборони. Наприклад, начальником Генштабу ЗСУ призначено Андрія Гнатова, а Михайло Драпатий, який раніше очолював Сухопутні війська, нині став командувачем Об'єднаних сил ЗСУ. На думку Світана, він ефективно виконував свої обов'язки й міг би залишитися на попередній посаді. Проте він, як і Шаповалов, належить до нової генерації молодих, розумних і перспективних командирів.

Новопризначений командувач Сухопутних військ Геннадій Шаповалов – це фахівець із серйозним військовим бекграундом. Він розпочинав службу як танкіст, навчався у танковому училищі, пізніше – в академії Генштабу, а також здобував освіту у військових навчальних закладах США, зокрема в ліцеях та академіях. Він добре знайомий зі структурою НАТО та принципами роботи Пентагону. Це дає йому змогу ефективно інтегрувати українські сили у натівську систему безпеки.

Саме таких розумних генералів з молодої плеяди потрібно призначати на керівні посади в українській армії,

– наголосив військовий експерт.

Водночас не можна забувати про інших досвідчених військових, які вже проявили себе – Сергій Наєв, Сергій Шаптала та Валерій Залужний. Це – високопрофесійний генералітет, який має залишатися у лавах армії та відігравати важливу роль у її розвитку.