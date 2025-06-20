Шаповалов хорошо знаком со структурами НАТО, что позволяет эффективно интегрировать украинскую армию в западную систему безопасности. Больше о нем 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Чем важно назначение Шаповалова

Сейчас происходит формирование сильной и профессиональной плеяды украинских генералов, которые возглавляют ключевые направления в сфере обороны. Например, начальником Генштаба ВСУ назначен Андрей Гнатов, а Михаил Драпатий, ранее возглавлявший Сухопутные войска, сейчас стал командующим Объединенных сил ВСУ. По мнению Свитана, он эффективно выполнял свои обязанности и мог бы остаться на предыдущей должности. Однако он, как и Шаповалов, принадлежит к новой генерации молодых, умных и перспективных командиров.

Новоназначенный командующий Сухопутных войск Геннадий Шаповалов – это специалист с серьезным военным бэкграундом. Он начинал службу как танкист, учился в танковом училище, позже – в академии Генштаба, а также получал образование в военных учебных заведениях США, в частности в лицеях и академиях. Он хорошо знаком со структурой НАТО и принципами работы Пентагона. Это дает ему возможность эффективно интегрировать украинские силы в натовскую систему безопасности.

Именно таких умных генералов из молодой плеяды нужно назначать на руководящие должности в украинской армии,

– подчеркнул военный эксперт.

В то же время нельзя забывать о других опытных военных, которые уже проявили себя – Сергей Наев, Сергей Шаптала и Валерий Залужный. Это – высокопрофессиональный генералитет, который должен оставаться в рядах армии и играть важную роль в ее развитии.