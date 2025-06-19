Ранее должность командующего Сухопутными войсками занимал Михаил Драпатый. Сейчас он является командующим Объединенными силами ВСУ.

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Кто такой Геннадий Шаповалов, которого назначили командовать Сухопутными войсками

Геннадий Шаповалов родился в Кировоградской области. Он окончил несколько высших учебных заведений – Институт танковых войск Харьковского государственного политехнического университета, Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины, Национальный университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" и Военный колледж армии США.

В Википедии указано, что Шаповалов прошел все ступени военной службы от командира танкового взвода до командира 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Был командующим ОСГВ "Таврия", с апреля 2024 года по февраль 2025 года – командующим войсками оперативного командования "Юг". В дальнейшем отправился в Висбаден, чтобы координировать помощь по безопасности Украине.

В 2017 году Геннадия Шаповалова наградили медалью "За воинскую службу Украине".