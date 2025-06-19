Раніше посаду командувача Сухопутних військ обіймав Михайло Драпатий. Наразі він є командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

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Хто такий Геннадій Шаповалов, якого призначили командувати Сухопутними військами

Геннадій Шаповалов народився в Кіровоградській області. Він закінчив декілька вищих навчальних закладів – Інститут танкових військ Харківського державного політехнічного університету, Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України, Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії" та Воєнний коледж армії США.

У Вікіпедії вказано, що Шаповалов пройшов усі щаблі військової служби від командира танкового взводу до командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Був командувачем ОСУВ "Таврія", з квітня 2024 року по лютий 2025 року – командувачем військ оперативного командування "Південь". Надалі вирушив у Вісбаден, щоб координувати безпекову допомогу Україні.

У 2017 році Геннадія Шаповалова нагородили медаллю "За військову службу Україні".