Драпатий участвует в боевых действиях с 2014 года. Что известно о новом командующем Сухопутных войск ВСУ, читайте в материале 24 Канала.

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Драпатий совершил в 2014 году легендарный прорыв в Мариуполе

Михаил Драпатий уроженец Хмельницкой области. В 2004 году он окончил Харьковский институт танковых войск им. Верховной Рады Украины, а после этого – начал службу в 72 отдельной механизированной бригаде.

В 2014 году Драпатий командовал 2 механизированным батальоном 72 ОМБр, которая в полном составе воевала на Востоке Украины. Его подразделения располагались вокруг Мариуполя.

9 мая этого же года Драпатий во главе со своим батальоном на бронетехнике зашел в город для усиления подразделений после того, как оккупанты предприняли попытку захвата милицейского участка.

Кадры, как БМП перелетел через сепаратистские баррикады, облетели весь Интернет.

Драпатий вывел батальон из "Изваринского котла"

После Мариуполя 1 и 2 батальоны 72 бригады отправили в рейд вдоль границы с Россией. Тогда они взяли под контроль пограничную зону возле населенных пунктов Амвросиевка, Зеленополье, Мариновка, Довжанский, удерживали Саур-Могилу, Червонопартизанск, а также должны были дойти до границы и отрезать российскую армию от логистического обеспечения. Из-за обстрелов "Градами" и "Ураганами" военные и пограничники оказались в огневом кольце.

Были дни, когда нас по 7 часов непрерывно расстреливали из всех видов артиллерии и минометов. Силы были неравны, помощь не подходила, боеприпасы заканчивались, техника почти вся была выведена из строя. И тогда подразделения пошли на прорыв, выйти смогли не все, а те, кто прорвался, действительно стали героями,

- вспоминал Михаил Драпатий.

Он самостоятельно взялся за вывод подразделений бригады из района Изварино и Червонопартизанска: им удалось добраться до Зеленополья, а затем осуществить второй этап своего прорыва, выйдя из так называемого "Изваринского котла".

Тогда из окружения удалось выйти 260 бойцам 2 батальона 72-й бригады с более 30 единицами техники, погиб один солдат.

Впоследствии батальон Драпатого отправили в Волноваху, а его самого отправили на обучение в Национальный университет обороны Украины, а еще присвоили звание подполковника. Стационарное обучение длилось недолго – Драпатий перевелся на заочную форму и вернулся в зону АТО.

Там он служил в составе 30 ОМБр первым заместителем командира бригады.

В августе 2016 года его назначили командиром 58 ОМПБр, которая тогда дислоцировалась в Донецкой области.

С июля 2017 года Драпатий руководил операциями в районе Бахмутской трассы.

В апреле 2019 года ему досрочно присвоили звание полковника. А в августе того же года он покинул бригаду и начал обучение слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Освобождение правобережья Херсонщины возглавлял Драпатий

Именно Драпатий был одним из тех, кто командовал освобождением правобережья Херсонщины в 2022 году.

До января 2024 года Драпатий возглавлял оперативную группировку "Херсон", а в феврале был назначен заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.

Дополнительно в мае этого года, после начала нового наступления России на Харьковщину, полковник возглавил ОТГ "Харьков", а в сентябре – ОТГ "Луганск".

5 октября 2024 года Драпатий получил звание генерал-майора. Также он рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и "Народный Герой Украины".