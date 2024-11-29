Об этом сообщает 24 Канал. Заметим, видео легендарного прорыва облетело мир.

К теме Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутных войск ВСУ

Видео, как Драпатый совершил легендарный прорыв

Новый командующий Сухопутных сил борется против российских захватчиков еще с 2014 года. Когда был командиром 2-го механизированного батальона 72-й бригады, Михаил Драпатий совершил легендарный прорыв на БМП через сепаратистский блокпост в Мариуполе.

Легендарный прорыв в Мариуполе: смотрите видео

Через несколько лет в интервью "Армия FM" Михаил Драпатый ответил, как решился на прорыв через сепаратистские баррикады.

Когда мне механик-водитель докладывал, что перед нами баррикады более чем метр в высоту, спрашивал, что делать, а я сказал, что берем штурмом. Это видео облетело весь мир. И они (россияне) не дождутся,

– подчеркнул военный.

Добавим, комментируя назначение Драпатого новым командующим Сухопутных войск ВСУ, Зеленский подчеркнул, что генерал-майор также успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию оккупационных сил.