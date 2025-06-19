Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского вечером 19 июня.
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Чего Зеленский ожидает от Шаповалова
Владимир Зеленский рассказал, что ранее бригадный генерал Геннадий Шаповалов выполнял задачи в Висбадене в Германии и координировал взаимодействие с партнерами по НАТО.
Весь положительный опыт координации и весь реальный боевой опыт наших воинов должны быть реализованы сейчас в Сухопутных войсках Украины,
– добавил президент.
Глава государства также подчеркнул, что изменения нужны и "это обязательно".
Справка. Геннадий Шаповалов возглавлял отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка, а в марте 2022 года получил звание бригадного генерала и стал начальником Главного управления военного сотрудничества ВСУ. В июне 2023 года он вошел в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.
Весной 2024 года Шаповалова назначили командующим войсками оперативного командования "Юг" – он сменил на этом посту генерала Андрея Ковальчука, который возглавил Одесскую военную академию.
Напомним, 1 июня тогдашний командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Михаил Драпатий заявил, что принял решение подать рапорт об отставке.
Это произошло на фоне российского удара по расположению подразделения Сухопутных войск ВСУ ракетой типа "Искандер", в результате чего 12 человек погибли, еще более 60 пострадали.