10 червня полковника та Героя України Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України. 24 Канал розповідає біографію цього відомого українського полководця.

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Біографія Вадима Сухаревського

Вадим Сухаревський народився 6 жовтня 1984 року в Берегово (Закарпатська область). Сухаревський навчався у Мукачівському ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою.

У військовій формі я з 1999 року — військовий ліцей, строкова служба, контрактна служба,

– Вадим Сухаревський про свою кар'єру.

Після закінчення ліцею Вадим Сухаревський вступив до лав ЗСУ. Згодом після строкової служби уклав контракт з ЗСУ. Військовий увійшов до складу миротворчих військ, які виконували місію з підтримки миру в Іраку. Там Сухаревський провів 8 місяців, у 2004-му, зокрема, брав участь в обороні міста Ель-Кут у складі 6-ї окремої механізованої бригади від місцевих шиїтів-фундаменталістів із так званої "Армії Магді".

Бої за Ель-Кут не лише довели перевагу регулярної армії в протистоянні з "інсургентами в тапках", які атакують, немов у фільмі "Падіння "Чорного яструба"", але й стали бойовим хрещенням для Вадима Сухаревського. Через 10 років він знову опиниться в ситуації, коли потрібно буде відбивати атаки хвилями від ворога, який тебе чисельно переважає, і знову вийде переможцем.



Український контингент в Іраку / Фото Facebook (Yuri Le)

Після повернення з Іраку Вадим Сухаревський вступив до Львівського інституту Сухопутних військ Національного університету "Львівська політехніка" на спеціальність "Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів".

У 2009 році Сухаревський закінчив навчання та отримав офіцерські погони. У 2011 році командування підвищило молодого офіцера до старшого лейтенанта, також Сухаревський став командиром аеромобільної роти 80-го окремого аеромобільного полку, майбутньої 80-ї бригади, легендарної "вісімдесятки".

Перший бій на Донбасі

Вадим Сухаревський був одним із перших українських військових, які вступили в бій з росіянами та їхніми місцевими прибічниками-сепаратистами на Донбасі.

Відома навіть точна дата першого бою – це 13 квітня 2014 року. За день до цього (за 2 доби до офіційного проголошення АТО) група з 50 російських диверсантів під командуванням нині засудженого до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) захопила місто Слов'янськ, що на Донеччині.

Розлого Не боявся, навіть якби батьків викликали, – Сухаревський про наказ відкрити вогонь у 2014 році

Українські спецпризначенці СБУ спробували звільнити місто від ворога, проте, вочевидь не були готові до повноцінного бою замість антитерористичної операції. Вже на під’їзді до Слов'янська – в районі Семенівки – бійці СБУ потрапили у засідку, наслідки якої могли бути трагічними, якби не раптова допомога від українських військових, групу яких очолював старший лейтенант Сухаревський з позивним "Борсук".

"Борсук" сам посів місце стрільця в БТР та надихнув підлеглих короткою, але дуже проникливою мотиваційною промовою:

Х*лі дивишся? *баш!,

– ці слова молодого українського офіцера, що пролунали 13 квітня 2014 року, актуальні й нині.

Сухаревський сам подав приклад підлеглим та відкрив вогонь по ворогу, який не чекав такої відповіді та змушений був тікати. Зазначимо, що військові мали наказ не відкривати вогонь. Проте, Сухаревський пішов проти наказу, чим врятував багатьох людей та увійшов в історію, як офіційно перший український військовий, що відкрив вогонь на Донбасі по ворогу.



"Борсук" в АТО / Фото ArmyInform

"Борсук" в АТО

У липні 2014 року Сухаревський став кавалером ордену Богдана Хмельницького III ступеня.

У наступні дні та тижні в зоні АТО "Борсуку" доводилось відкривати вогонь ще багато разів. Крім боїв під Слов'янськом, 80-ка відзначилась у бойових діях на Луганщині, зокрема, в районі селища Металіст, а також Новосвітлівки та Хрящуватого. Сухаревський відзначився у боях за Луганський аеропорт. Його підрозділ в АТО слідом за позивиним командира також стали називати "Борсуки".

Вілтку 80-та бригада, де служив Сухаревський, спробувала оточити Луганськ, але попри перші успіхи, змушена була відступити – окупанти залучили свої елітні війська, зокрема, псковських десантників.

16 серпня 2014 року під селищем Красним Сухаревський в бою з кадровими російськими військовими був важко поранений: три кулі потрапили у бронежилет, одна – в ногу, також його контузило внаслідок вибуху гранати. Поле бою Сухаревський залишив непритомним – його винесли побратими.

Після одужання офіцер продовжив навчання у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. З 2016 року вже капітан Вадим Сухаревський став командиром 1-го лінійного батальйону 36-ї бригади морської піхоти. В грудні того ж року комбат "Борсук" отримає чергову нагороду – орден Богдана Хмельницького II ступеня.

Його бойова частина стояла на Маріупольському напрямку, де не припинялися ворожі обстріли та були постійні вилазки ворога. Сухаревський проявив себе як професіонал та був відзначений новим військовим званням – майора, а вже в червні 2020 року – підполковника.

У 2021 році Сухаревського переводять до 35-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського з підвищенням до начальника штабу. Ще за кілька місяців Сухаревський став командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.



Вадим Сухаревський / Фото Суспільне

Початок повномасштабного вторгнення

Попри зміни назв бригад, локація для офіцера залишалася практично тією самою – Південь України. Сам Сухаревський мешкав у Маріуполі і навіть отримав у 2021 році там квартиру. За 9 місяців по тому почалася "повномасштабка", й місто, що стало рідним для "Борсука", перетворилося на руїни та стало полем бою.

Нині будинок, де мешкала родина українського офіцера (подружжя Сухаревський виховує доньку та сина), знищено окупантами.

Початок повномасштабного вторгнення Росії Сухаревський зустрів на чолі 59-ї ОМБр. Більша її частина базувалася на Херсонщині в районі Олешківський пісків й вже з перших годин вторгнення опинилася в оточенні або під його загрозою. Сухаревському та його штабу довелося рятувати людей та техніку. З важкими боями та втратами бригада вирвалась з оточення. Бійці Сухаревського допомогли 80 бригаді в обороні Антонівського мосту, вони відбили перші хвилі російського десанту, організували прикриття силам, що відступали, чим забезпечили евакуацію іншим воєнним.

За вміле командування Сухаревський отримав чергове військове звання – полковник, а 18 червня 2022 року був нагороджений найвищою нагородою держави – зіркою Героя України.

Звільнення Херсона

Влітку 2022 року Вадим Сухаревський командував наступом ЗСУ на Херсон. Завдяки цьому було остаточно знято загрозу з Миколаєва та сковано значні сили окупантів на правому березі Дніпра. Наступ відбувався в складних умовах – Росія домінувала в повітрі, що критично на відкритій місцевості українських степів, до того ж ворог мав перевагу в артилерії.

Щоб нівелювати переваги ворога, українські військові вдалися до нестандартних дій. Саме бійці 59-ї бригади одними з перших стали масово використовувати цивільні дрони "мавіки" для бойових операцій. Також вони модифікували їхні акумулятори, що значно збільшило дальність роботи дронів.

Сухаревський відомий своїм ставленням до підлеглих – ще коли він був комбатом, то особисто проводив співбесіди з кожним кандидатом до батальйону, постійно "вибивав" усе необхідне для бійців, переймався належною взаємодією з іншими підрозділами, зокрема, вогневим прикриттям.



Вадим Сухаревський разом із морпіхами 503-го батальйону морської піхоти під час навчань, літо 2021 року / Фото Віктор Залевський, штаб-сержант 59-ї бригади

Вояки під орудою Сухаревського прямо відповідальні за "непрості рішення" російського генерала Суровікіна. 9 листопада 2022 року 59-та бригада звільнила від окупантів стратегічно важливе село Зелений Гай. Ця операція дала можливість встановити артилерійський контроль над Херсоном та поставити під загрозу 30-тисячне угруповання ворога. За два дні росіяни залишили місто без бою та евакуювалися на лівий берег Дніпра.

Згодом 59-ку було перекинуто на Донбас, який знову став найгарячішою ділянкою фронту. Навесні 2023 року Сухаревського було нагороджено орденом "За Мужність" II ступеня.

Експерти відзначають, що особливу увагу комбриг звертав на розвиток аеророзвідки та сприяв її еволюції в ударні частини, що активно використовували FPV-дрони тощо.



Не дарма, мабуть, один з найвідоміших підрозділів "дроноводів" – 414-й окремий батальйон ударних безпілотних авіаційних систем, більше відомий як "Птахи Мадяра", тривалий час був частиною саме бригади полковника Сухаревського. Той чудово розуміє важливість інновацій на полі бою та значення БпЛА.

Також він зумів донести своє бачення до вищого командування. Можливо, це врятувало Україну у важкі місяці початку 2024 року, коли артилерійські запаси Сил оборони були вичерпані й саме FPV-дрони фактично замінили їх на полі бою та вже відіграють одну з ключових ролей у цій війні.

Нові виклики для Сухаревського

Побратими відзначають, що серед головних чеснот Сухаревського – вміння зберігати спокій у будь-яких умовах і холодна ненависть до ворогів. А ще – практично завжди усміхнений.

Офіцер ще з 2014 року почав вишкіл своїх підлеглих за стандартами НАТО. Завдяки цьому 59-а бригада є однією з найкращих серед Сил оборони.

Мій основний принцип для командира: Роби як я, а не, як я сказав,

– Вадим “Борсук" Сухаревський в інтерв'ю для видання АрміяInform від 14 Лютого 2022 розповідає про своє кредо.

На початку 2024 року командування ЗСУ було оновлено – замість Валерія Залужного Сили оборони очолив Олександр Сирський. 10 лютого полковник Сухаревський був призначений заступником головнокомандувача.



Володимир Зеленський і Вадим Сухаревський / Фото ОП

Головний напрямок офіцера було визначено як безпілотні системи та розвиток застосування дронів. Тоді ж президент Зеленський підписав указ про створення окремого роду військ – Сил безпілотних систем. Тоді ж стало відомо, що їх очолить саме Сухаревський.

10 червня 2024 року полковника Вадима Сухаревського наказом міністра оборони Умерова було призначено першим командувачем Сил безпілотних систем. Таким чином, "Птахи Мадяра" та ще багато інших небезпечних металевих птахів знову опиняться під орудою "Борсука".

Ми завжди говоримо, що морпіх — зразок воїна, він має бути принциповим та безжальним. Я вважаю, що в такому розрізі треба говорити про всі Збройні Сили та формувати поведінкову концепцію. Лояльність — це не для армії. Я противник лояльності. Жодної лояльності щодо ворога, це категорично. Якщо ми назвали ворога ворогом — все, крапка,

– Сухаревський в інтерв'ю для видання АрміяInform про безжальність до ворога.

Перед Вадимом Сухаревським стоїть важке завдання, проте, його авторитет серед військових, непереборний оптимізм, вміння досягати поставлених завдань та прагматизм у ставленні до утилізації ворога мають стати запорукою успішного розвитку Сил безпілотних систем.

Інтерв'ю Вадима Сухаревського ютуб-каналу "Бомбардир":