10 червня міністр оборони ухвалив кадрове рішення і обрав очільника новостореного роду сил у складі ЗСУ.

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Командувач Сил безпілотних систем

Отже, новий рід військ очолить 39-річний полковник Вадим Сухаревський. Офіцер відомий як перший офіцер ЗСУ, який у квітні 2014 року віддав наказ відкрити вогонь по бойовиках Гіркіна під Слов’янськом.

Тоді ще старший лейтенант Сухаревський на позивний "Борсук" був командиром 3-ї роти 80 аеромобільної бригади. Всупереч наказу "не відкривати вогонь", він відкрив вогонь зі свого БТР по сепаратистах.

Раніше ще жодного разу наші війська не відкривали вогонь по противнику. У мене був суворий наказ – ні в якому разі без команди вогонь не відкривати. Я зрозумів, що які б не були команди, а відповідальність за загибель наших побратимів буде лежати на мені,

– пригадував Сухаревський.

Після повномасштабного вторгнення військовий очолив 59-ту бригаду, яка брала участь в обороні Миколаєва, контрнаступі на Херсонщині та захисті Донеччини.

Влітку 2022 року Сухаревський отримав звання Героя України. Взиму 2024 року полковника призначили заступником Головкома Сирського. Крім того, його визначили відповідальним за безпілотні системи та розвиток застосування дронів.

Сили безпілотних систем в Україні: що відомо