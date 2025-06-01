Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева в комментарии Общественному.

Важно Россия ударила ракетами по расположению учебного подразделения Сухопутных войск

Чем били россияне по расположению подразделения ВСУ

Саранцев сообщил, что на момент объявления воздушной тревоги весь личный состав находился в укрытиях. Впрочем, кое-кто, вероятно, не успел его добраться. К сожалению, известно о гибели 12 человек. Еще более 60 – пострадали.

По предварительным данным, враг ударил по расположению подразделения Сухопутных войск ВСУ ракетой типа "Искандер". Окончательные данные будут известны после исследования места атаки.

В ВСУ также сообщили, что сейчас создали временную рабочую группу, которая будет исследовать причины обстоятельства, которые привели к этой трагедии

Если будет установлена вина должностных лиц, любого уровня, несмотря на их заслуги, все будут привлечены к ответственности,

– подчеркнул представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.