Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска.

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Что известно об ударе по расположению подразделения ВСУ

Отмечается, что враг совершил удар по расположению учебного подразделения с применением ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые военнослужащие.

Подчеркиваем, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилась в укрытиях,

– указали военные.

Командование Сухопутных войск заявило о создании комиссии и назначении служебного расследования для выяснения обстоятельств трагедии и причин потерь личного состава. Командование и личный состав оперативного командования "Восток" также будут оказывать полное содействие работе правоохранительных органов.

"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности", – отмечают в ВСУ.

Вместе с этим военные принимают дополнительные меры для сохранения жизни и здоровья личного состава во время атак России по тыловым регионам.

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Что известно об атаке на Украину сегодня

Сейчас под ударом России оказались ряд областей Украины. Взрывы из-за них раздавались в Запорожье, Харькове, Днепре, Одессе и Киеве. В эпицентре удара оказался Житомир, куда направили много дронов.

Около 2 часов ночи россияне ударили баллистикой, а в 4 часа воздушное пространство Украины неожиданно пересекли крылатые ракеты. Об угрозе сообщили по факту. Мониторы предполагают, что врагу удалось скрыть пуски. Отмечалось, что несколько ракет достигли Житомирщины, где исчезли с радаров.

Утром в Киевской ОВА отчитались, что ночью работа ПВО велась по дронам и ракетам. Силам беспилотных систем удалось перехватить 15 беспилотников. В регионе без попаданий в критическую инфраструктуру.