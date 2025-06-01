Об их наличии в небе сообщили Воздушные силы. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Хронология ночи Россияне запустили "Шахеды" и крылатые ракеты: где они летят

Ракетный обстрел Украины 1 июня: что известно

Ночью 1 июня происходила массированная воздушная атака врага с применением ударных БПЛА. Взрывы из-за них раздавались в Запорожье, Харькове, Днепре, Одессе и Киеве. Также Житомир оказался в эпицентре атаки, туда направлялись много групп дронов.

А в 2 ночи враг применил баллистику. Ее пролеты и взрывы слышали главным образом Киевская область и Киев. Но Воздушные силы сообщали и об угрозе для того же Житомира.

Наконец около 4 утра в воздушное пространство Украины неожиданно залетели крылатые ракеты. Воздушные силы сообщили об этом уже по факту, то есть перед этим не было традиционной информации о вылетах стратегической авиации врага и пусках ракет.

Мониторы предполагают, что россиянам удалось скрыть эти пуски. Как бы там ни было, а несколько крылатых ракет долетели до Житомирской области, где и исчезли с радаров.

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