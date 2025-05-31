Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!
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Куда летят "Шахеды" вечером 31 мая
22:27, 31 мая
Где сейчас тревога в Украине
22:22, 31 мая
Куда летят "Шахеды"
- Несколько групп БпЛА на Днепропетровщине и Запорожье, курс - западный.
- Несколько групп БпЛА на Харьковщине, курс - западный.
- БпЛА из акватории Черного моря в Одесскую область.
22:12, 31 мая
На Запорожье работает ПВО.
22:09, 31 мая
Дрон на Запорожье
Запорожье – БпЛА с востока в направлении города.
22:04, 31 мая
"Шахед" на Днепр
Днепр – БпЛА с востока в направлении города,
– написали в ВС.
21:49, 31 мая
- Несколько групп БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожья, курс - западный.
- БпЛА на востоке Черниговщины в юго-западном направлении.
- Группа БпЛА в Запорожской области курсом на Днепропетровщину.
- Несколько групп БпЛА на востоке Харьковщины, курс - западный.
- Группа БпЛА с Херсонщины на Днепропетровщину.
21:25, 31 мая
- Несколько групп БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс - западный.
- Группа БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину.
- Группа БпЛА в Запорожской области курсом на Днепропетровщину.