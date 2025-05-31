Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!

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Куда летят "Шахеды" вечером 31 мая

22:27, 31 мая

Где сейчас тревога в Украине

22:22, 31 мая

Куда летят "Шахеды"

  • Несколько групп БпЛА на Днепропетровщине и Запорожье, курс - западный.
  • Несколько групп БпЛА на Харьковщине, курс - западный.
  • БпЛА из акватории Черного моря в Одесскую область.
22:12, 31 мая

На Запорожье работает ПВО.

22:09, 31 мая

Дрон на Запорожье

Запорожье – БпЛА с востока в направлении города.

22:04, 31 мая

"Шахед" на Днепр

Днепр – БпЛА с востока в направлении города,
– написали в ВС.

21:49, 31 мая

  • Несколько групп БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожья, курс - западный.
  • БпЛА на востоке Черниговщины в юго-западном направлении.
  • Группа БпЛА в Запорожской области курсом на Днепропетровщину.
  • Несколько групп БпЛА на востоке Харьковщины, курс - западный.
  • Группа БпЛА с Херсонщины на Днепропетровщину.
21:25, 31 мая

  • Несколько групп БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс - западный.
  • Группа БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину.
  • Группа БпЛА в Запорожской области курсом на Днепропетровщину.