Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!

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Куди летять "Шахеди" увечері 31 травня

22:27, 31 травня

Де зараз тривога в Україні

22:22, 31 травня

Куди летять "Шахеди"

  • Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині та Запоріжжі, курс - західний.
  • Декілька груп БпЛА на Харківщині, курс - західний.
  • БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину.
22:12, 31 травня

На Запоріжжі працює ППО.

22:09, 31 травня

Дрон на Запоріжжя

Запоріжжя – БпЛА зі сходу у напрямку міста.

22:04, 31 травня

"Шахед" на Дніпро

Дніпро – БпЛА зі сходу у напрямку міста,
– написали в ПС.

21:49, 31 травня

  • Декілька груп БпЛА на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя, курс - західний.
  • БпЛА на сході Чернігівщини у південно-західному напрямку.
  • Група БпЛА в Запорізькій області курсом на Дніпропетровщину.
  • Декілька груп БпЛА на сході Харківщини, курс - західний.
  • Група БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину.
21:25, 31 травня

  • Декілька груп БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - західний.
  • Група БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.
  • Група БпЛА в Запорізькій області курсом на Дніпропетровщину.