Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!
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Куди летять "Шахеди" увечері 31 травня
22:27, 31 травня
Де зараз тривога в Україні
22:22, 31 травня
Куди летять "Шахеди"
- Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині та Запоріжжі, курс - західний.
- Декілька груп БпЛА на Харківщині, курс - західний.
- БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину.
22:12, 31 травня
На Запоріжжі працює ППО.
22:09, 31 травня
Дрон на Запоріжжя
Запоріжжя – БпЛА зі сходу у напрямку міста.
22:04, 31 травня
"Шахед" на Дніпро
Дніпро – БпЛА зі сходу у напрямку міста,
– написали в ПС.
21:49, 31 травня
- Декілька груп БпЛА на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя, курс - західний.
- БпЛА на сході Чернігівщини у південно-західному напрямку.
- Група БпЛА в Запорізькій області курсом на Дніпропетровщину.
- Декілька груп БпЛА на сході Харківщини, курс - західний.
- Група БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину.
21:25, 31 травня
- Декілька груп БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - західний.
- Група БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.
- Група БпЛА в Запорізькій області курсом на Дніпропетровщину.