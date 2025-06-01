Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська.

Дивіться також Російська армія вночі запускала крилаті ракети

Що відомо про удар по розташуванню підрозділу ЗСУ

Зазначається, що ворог здійснив удар по розташуванню навчального підрозділу із застосуванням ракет. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці.

Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях,

– вказали військові.

Командування Сухопутних військ заявило про створення комісії та призначення службового розслідування для з'ясування обставин трагедії та причин втрат особового складу. Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів.

"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності", – наголошують у ЗСУ.

Також військові вживають додаткових заходів для збереження життя та здоров'я особового складу під час атак Росії по тилових регіонах.

Оперативно про останні новини України та світу читайте в нашому телеграм-каналі.