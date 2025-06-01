Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

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Военные прокомментировали удар по учебному подразделению

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что в результате вражеского ракетного удара есть погибшие и раненые военнослужащие.

Отмечаем, что никаких построений или массовых собраний личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях,

– говорится в заявлении.

Пострадавшим оказывают всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь.

Сообщается, что для выяснения всех обстоятельств и причин утраты личного состава в Командовании Сухопутных войск ВСУ создали комиссию и назначили служебное расследование. Командование и личный состав оперативного командования "Восток" также будут оказывать полное содействие в работе правоохранительных органов.

В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности,

– отметили в Сухопутных войсках.

Вместе с этим командование принимает дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в условиях ракетных и воздушных ударов агрессора по тыловым районам.