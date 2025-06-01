Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

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Військові прокоментували удар по навчальному підрозділу

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що внаслідок ворожого ракетного удару є загиблі та поранені військовослужбовці.

Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях,

– йдеться в заяві.

Наразі постраждалим надають всю необхідну кваліфіковану медичну допомогу.

Повідомляється, що для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ створили комісію та призначили службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів.

У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності,

– наголосили в Сухопутних військах.

Разом із цим командування вживає додаткових заходів безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців в умовах ракетних та повітряних ударів агресора по тилових районах.