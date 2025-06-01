Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
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Військові прокоментували удар по навчальному підрозділу
У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що внаслідок ворожого ракетного удару є загиблі та поранені військовослужбовці.
Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях,
– йдеться в заяві.
Наразі постраждалим надають всю необхідну кваліфіковану медичну допомогу.
Повідомляється, що для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ створили комісію та призначили службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів.
У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності,
– наголосили в Сухопутних військах.
Разом із цим командування вживає додаткових заходів безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців в умовах ракетних та повітряних ударів агресора по тилових районах.