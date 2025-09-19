Сейчас ключевой целью россиян на фронте является Славянско-Краматорская агломерация, но там им препятствуют Силы обороны Украины. В то же время на Купянском направлении оккупанты пытаются двигаться, чтобы захватить железную дорогу. Украинские защитники уже срывали несколько попыток наступления врага на этом направлении.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в интервью 24 Каналу рассказал, что Россия также готовит информационно-психологические операции в Европе. Основной целью станет Чехия, где вскоре должны состояться выборы, однако ИПСО планируются по всей Европе.

Может ли НАТО в ближайшее время сбивать дроны над Украиной?

Украина и Польша создадут совместную оперативную группу по БПЛА, в которую войдут военные обеих стран. По вашему мнению, как это все может работать? Есть ли уже механизм работы?

То, что можно сказать: поляки научатся сбивать "Шахеды" более дешевыми средствами, чем ракеты по более миллиона долларов за единицу. Сейчас ни одна европейская армия, ни одна армия НАТО в европейской части фактически не готова к современной войне в воздухе, в частности, к войне дронов.

Дорогие самолеты, ограниченное количество дорогих ракет, как к ПВО, ПРО, так и к истребителям, и количество систем ПВО – все это армии времен холодной войны. После развала Советского Союза это армии, которые существовали для борьбы с терроризмом. Потому что война свелась к противодействию терроризму на Ближнем Востоке, к ограниченным военным операциям. Угроза войны в Европе, как все считали, отсутствует.

Поэтому армии времен холодной войны так и перекочевали в сегодняшний день. Соответственно, к угрозе дронов никто не готов. Только Украина может научить европейские армии НАТО сбивать дроны, противодействовать дронам. И самое главное, мало кто об этом говорит сейчас, но ключевой момент – они же даже обнаруживать их профессионально не могут, не умеют. У них не настроена система обнаружения как у нас.

Именно поэтому разведывательные дроны, которые запускала Россия, долетали практически до Варшавы. И над Румынией они летают, залетают вглубь и только тогда их там фиксируют. Это большая проблема.

Все рассчитывают, чтобы за год, но на самом деле лучше максимум за полгода, Польша уже была готова к современной воздушной войне. За Польшей, надеемся, подтянется Германия. Нордические страны уже некоторое время принимают определенные меры для собственной готовности. Поэтому пока так.

О сбивании дронов над территорией Украины говорить рано. Это решение должно быть принято НАТО. Но если бы было согласие закрыть украинское небо на Западе и Юге, то есть Польша, например, сбивает дроны над западными регионами Украины, Румыния над южными, то это бы разгрузило нашу систему противовоздушной обороны. Можно было бы усилить определенные зоны в других локациях. Это также усилило бы прогресс западных стран НАТО по развитию систем ПВО в условиях современной войны.

Как вы думаете, кто из стран НАТО может быть против? Как их можно будет убедить?

Меньше всего заинтересованы, конечно, Словакия и Венгрия. Они не заинтересованы ни в каких эскалациях с Россией, как они это называют. Там же Дмитрий Медведев страшилку написал, мол, сбивание российских дронов на территории Украины будет чуть ли не прямым участием стран НАТО в войне с Россией.

Как это работает? Да никак. Это ложь. Это чушь. Этого не будет. Потому что это российский дрон над территорией суверенной страны, который летит в направлении Польши, если его сбивают над полем в Украине, то каким образом это война с Россией?

Россияне продают страх, а в странах НАТО есть государства, которые заточены на российские энергоресурсы. Сейчас это Словакия и Венгрия. Они пытаются внутри Европы продавать этот российский страх. Они его берут, заворачивают в местную обертку и продают дальше в Европу. В Европе большинство уже понимает, чем занимаются политические элиты этих стран. Поэтому реакция такой, как была раньше, уже не будет.

Но тут еще вопрос, что Румыния, например, не очень хочет, судя по официальным заявлениям (сбивать дроны над Украиной, – 24 Канал). И как звучали заявления, кажется, из Польши, что никто не хочет воевать с Россией. Это правда – ни одна страна НАТО в Европе не хочет войны с Россией. В основном не только из-за экономических или политических последствий для определенных политиков, а из-за банальной неготовности к войне.

После развала Советского Союза армии не развивались. Технологии были, они остались в ограниченном количестве. Армия в Германии вообще сокращалась, в частности личный состав. Все жили в перманентном мире. С 2022 года никто ничего не сделал для того, чтобы подготовиться. Думали, что название "НАТО" само по себе защитит от дронов, без оружия.

К сожалению, сейчас для европейских стран будут последствия этого бездействия в течение многих лет. Пока они (россияне, – 24 Канал) на эскалацию не идут. Как только они станут сильнее, поверьте, будут действовать решительно.

Наши Силы спецопераций атаковали Волгоградский НПЗ, остановив его работу. Как Россия пытается информационно объяснять эти атаки, что говорят россиянам?

За последнее время поражено более 20 НПЗ. Это существенно. Конечно, наибольший дефицит (топлива, – 24 Канал) на временно оккупированных территориях, подконтрольных России, в частности в Мелитополе и Крыму. В регионах России также он есть. Например, в Белгороде большой дефицит. Главное – они пытаются уберечь от дефицита Москву и Санкт-Петербург, чтобы там он не ощущался. Они делают для этого все.

Относительно объяснения, там любят держать эту тему в вакууме, особо не обсуждать ее. Единственное, они (российские власти, – 24 Канал) аргументируют и трансформируют все проблемы из-за дефицита в то, что так называемую "сво" надо продолжать, чтобы этого не было. То есть, так они пытаются увеличивать градус агрессии в отношении Украины.

В информационное поле на Западе они транслируют месседж, что удары по украинской энергетике – это месть за НПЗ. Хотя это ложь. Удары и так планировались и их продолжают наносить с 2022 года. Россия их начала первой.

Россияне рассчитывают на то, что дефицита станет меньше зимой, когда уменьшится потребление. Скрывается главное – недостаток средств противовоздушной обороны. Это еще один момент.

Также есть внутренний бизнес-элитный момент. Нынешние владельцы российских НПЗ сталкиваются с экономическими проблемами. Некоторые вынуждены продавать НПЗ по заниженным ценам. Покупает их новая элита в военных погонах. Это очень часто те, кто заработал деньги на войне. Они становятся новыми владельцами поврежденных активов. Поэтому есть еще такой внутренний момент в России.

Влияют ли удары по НПЗ на общественные настроения россиян? Потому что на днях Владимир Зеленский рассказал, что два месяца проходила операция на территории России, которая вызвала общественный резонанс. Правда, он не привел деталей, что это была за операция. Но интересно, может ли это привести к медленному распаду России?

По данным закрытой социологии, которую проводят определенные структуры, мы фиксируем, что в регионах растет количество желающих, чтобы завершилась так называемая "сво". В некоторых регионах – более 70%. Например, в Татарстане, при том, что там есть Елабуга, где размещены основные производства "Шахедов".

Впрочем, ключевые решения принимаются в Москве, а там количество желающих завершить так называемую "сво" практически не выросло. Поэтому необходимо пробить дыру в этой обороне, чтобы кризисы повлияли непосредственно на жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Но есть здесь и положительный момент – чем больше растет напряжение в регионах, тем больше ускоряется идейный процесс, что, возможно, лучше Татарстану дружить с Турцией и быть независимым от России, чем оставаться под Москвой. Или лучше дружить с Азербайджаном, чем быть под крышей Москвы и отдавать в казну России практически все, что зарабатывает регион.

Так же это влияет на военную логистику, на количество доходов российского бюджета. То есть, здесь много положительных моментов от этой операции.

Россию можно выкинуть с нефтяного рынка

Россия может даже сократить добычу нефти из-за украинских атак дронов. Может ли быть вариант, что Россию уберут с рынка нефти из-за усиления этой добычи среди стран ОПЕК? Например, она продолжит поставлять дешевую нефть только в Китай, а Индию Штаты дожмут.

Относительно Индии, вероятно, Нарендра Моди будет определенное время назло покупать российскую нефть. Китай будет ее покупать, но так он получил полностью политически и экономически зависимую от себя Россию как сырьевой придаток. Китай размахивает Россией как инструментом против Запада.

Соответственно, Россия – это прокси-сила в борьбе с Западом. Путину дают карт-бланш кошмарить Европу – он будет запускать дроны. Скажут прекратить – прекратит. Скажут остановить войну в Украине, если не захочет останавливать – уберут закупки. Он будет вынужден, потому что начнет рушиться экономика, и поэтому остановит войну. О войне в Украине Китай хочет говорить с Соединенными Штатами. Чтобы за столом возможных переговоров была не только Украина, Европа, США, Россия, а был и Китай, то есть у них такая цель в этом отношении.

Дожмут ли Индию? В ближайшее время это маловероятно, но насколько хватит Моди по закупке нефти? Ведь, возможно, вырастут еще проценты, кто его знает. Поэтому в ближайшее время будет покупать, а дальше непонятно.

Выкинут ли Россию с рынка? Пока что Россия будет ослаблена. Прайс-кэпы уменьшили по 18-му пакету европейских санкций. Плюс к нему присоединились Япония, Австралия, Новая Зеландия. Если не ошибаюсь – 47 долларов за баррель. Это существенное снижение и, соответственно, меньше доходов. Но окончательно отказаться от закупок нефти здесь и сейчас многие, к сожалению, не могут. Очень хотелось бы, и президент США Дональд Трамп говорит Европе, чтобы прекратили покупать.

Справка. Прайс-кэпы – это ограничение максимальной цены на нефть, по которой ее можно продавать на международном рынке. В 18-м пакете санкций ЕС принял новую предельную цену на российскую нефть – 47,6 доллара. Ранее она составляла 60 долларов.

Мы понимаем, что Европа, к сожалению, не готовилась долго к этому. Это для них экономически сложно, хотя справедливо было бы давно прекратить закупки российской нефти. Но это вопрос лет. Европа говорит, что к 2028 году они смогут полностью отказаться. Можем считать, что через несколько лет, при слаженных действиях, Россию действительно можно будет выбросить с рынка. Не здесь и сейчас, но через несколько лет.

Какие изменения произошли в окружении Путина?

Было интересно наблюдать за увольнением заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, который едва ли не единственный призывал к окончанию войны и вообще не хотел, чтобы Путин ее начинал. Как думаете, почему именно сейчас Путин решил избавиться от Козака? Что за новое окружение находится сейчас рядом с Путиным? Или, возможно, он убрал Козака, потому что у него появлялись люди, которым импонировала идея окончания войны?

Не совсем согласен, что Козак не хотел, чтобы Россия начинала войну. Наоборот – он был человеком, который думал, что ее можно будет быстро начать и закончить. Он не справился с задачей получить от Украины согласие на выполнение "Минских договоренностей" по российскому сценарию. То есть, здесь он подвел, как Путин считает.

Война быстро не завершилась. После этого Козак действительно начал стоять на том, что стоит заканчивать войну. Конечно, в глазах Путина он, вероятнее всего, выглядел как человек, который не справился с задачей, а потом еще и пошел вразрез с линией партии. Поэтому его влияние ослаблено.



Также против Козака работал Сергей Кириенко из администрации Путина, который захватывает все больше власти. Он влияет на регионы, активно работает с "Росатомом" и влияет на очень многие процессы. Это одно из ключевых лиц в окружении Путина, который полностью контролирует все информационно-психологические операции, просто информационные операции против Украины и против Европы сейчас.

В его подчинении инфраструктура, которая затачивается на Службу внешней разведки, ГРУ, ФСБ, минобороны, которые занимаются информационным воздействием. Они все отчитываются ему. Все операции, которые разрабатываются, идут через него. Это параллельно с политическими вещами.

Патрушев (помощник президента России Николай Патрушев, – 24 Канал) – один из ястребов, который мечтает, чтобы его сын стал преемником Путина. Судя по всему, этого не произойдет. Но он по крайней мере очень сильно продвигает своего сына. Это тоже человек, на которого опирается Путин.

Нарышкин (Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, – 24 Канал) – человек, который отвечает за определенные гибридные операции, диверсии в Европе. В частности, кабельные диверсии, диверсии в Германии с подрывами и поджогами машин.

На кого Россия сейчас нацелит ИПСО?

Какие именно операции информационные и не только сейчас готовит Россия на территории Европы и Украины? Потому что видим, что и кибератак в Польше стало больше, и в Германии, Франции протесты проходили при поддержке России. Что в ближайшее время может осуществить Россия как на нашей территории, так и в Европе?

Одни из операций сейчас будут заточены преимущественно на Чехию. Их будет большое количество, потому что в Чехии впереди политические выборы. Соответственно, задача россиян – привести людей, чтобы подвинуть нынешнюю чешскую властью, которая, в частности, является драйвером инициативы по боеприпасам, и соответственно уменьшить помощь Украине. Параллельно с этим проводятся информационные операции в Молдове. Вся инфраструктура была выстроена очень давно.

Польша – это политически расколотое общество. Президентские выборы это показали, фактически 50 на 50. В этом случае Польшу раскалывают по нескольким фронтам, подстрекая с одной стороны поляков и немцев, с другой – поляков и украинцев. Также в Польше есть определенные политики и общественные организации, которые поддерживают Россию. Есть активисты. В частности, Россия создает в Польше молодежные движения за собственные средства, которые туда заходят. Они пытаются их информационно поддерживать.

Также Россия играет на расколах. Например, Кароль Навроцкий и Дональд Туск уже успели поссориться из-за дома, который пострадал от налета дронов. Туск говорит, что надо расследование проводить и защищает военных. Навроцкий пытается защитить, как ему кажется, пострадавшего гражданина Польши и обвинить военных в неосторожном сбивании дрона. Этот раскол, о котором россияне мечтают, они его получили на ровном месте из-за политических разногласий, и подпитывают их.

Ключевая информационная операция по всей Европе – это то, что помощь Украине приведет войну в Европу и что помощь нашему государству сделает европейцев беднее.

Венгрия и Словакия повторяют эти нарративы постоянно.

Да. Соответственно, над этими нарративами работает инфраструктура, выстроенная в Германии. В Польше говорили, что это не российские дроны, и распространяли активно эту дезинформацию, обвиняли во всем Украину. Это главная логика россиян, которую они исповедуют, работая в Европе. За эти все операции отвечает Нарышкин из Службы внешней разведки.

Где Россия готовится наступать?

Президент говорил о том, что Россия планирует еще две наступательные кампании. Правда, ВСУ удалось остановить три наступательные кампании. Известно ли, где Россия может готовиться наступать? К чему непосредственно украинцам готовиться?

Они пытаются двигаться на Востоке в Серебрянском лесничестве, в Купянске для того, чтобы захватить железную дорогу. Это ключевая цель. На Востоке они пытаются продвигаться к Славянско-Краматорской агломерации. Там у них существенные преграды в виде Сил обороны, в частности оборонительных сооружений и так далее. Их ключевая цель – это Славянско-Краматорская агломерация по состоянию на сейчас.

Покровск – это направление Востока, одна из крепостей, которая стоит на направлении продвижения к Славянско-Краматорской агломерации. Покровск непосредственно также ими рассматривается для того, чтобы поддерживать те российские силы, которые ведут бои на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Для них это большая застройка, где они смогут размещать войска, подтягивать резервы, откуда смогут идти дальше.

Поэтому так важно, что сейчас Покровск под контролем Сил обороны. За него ведутся тяжелые бои. Но если бы россиянам удалось его занять, как они планировали в конце 2024 года, к сожалению, они бы его уже использовали в военных целях, для продвижения.

Купянское направление, Лиман – Изюм и Славянск – Краматорск – это направления, куда россияне планируют наступать. Это их замысел. Но Силы обороны уже несколько таких замыслов сорвали. Эти замыслы также надо срывать.

Производит ли Россия тысячу "Шахедов" ежедневно?

То, что Путин не собирается останавливаться, в частности показывает, как они наращивают производство "Шахедов". Западные медиа писали о том, что они уже дошли до отметки "тысяча в день". В следующем году хотят производить вдвое больше. Это элемент их пропаганды, или это уже реальные цифры, что россияне производят тысячу "Шахедов" в день?

Многие на Западе путают количество "Шахедов" с количествами "Шахедов" и дронов-обманок. "Герани" и "Герберы" – это разные вещи. Обманок они изготавливают существенно больше, чем "Шахедов". Потому что это очень дешевое производство, особенно если они без боевой части.

Если брать в комплексе – да (россияне производят тысячу в день "Шахедов" и дронов обманок, – 24 Канал). Если не брать в комплексе, насколько нам известно, что до тысячи "Шахедов" в день они еще не дошли. Но если так будет развиваться ситуация, то не исключено, что могут и дойти. Но и мы производим достаточное количество. Одно накладывается на другое. На все есть противодействия. Соответственно, больше летит по нам – больше будет лететь по россиянам. К сожалению, сейчас такая воздушная война.

Противодействие этому – это уничтожение производств, перекрытие каналов поставки, уничтожение складов, где хранятся дроны. Даже не пусковых площадок, а складов, потому что оборудовать пусковую площадку для дронов достаточно быстро и дешево. А точки хранения, в частности подземные, можно доставать, выбивать и уничтожать запасы.

Но в будущем вопрос контроля над производством дронов и наличием должны быть вопросами новой архитектуры безопасности не только в Европе, а в мире. Потому что дальше активно будут использоваться дроны на искусственном интеллекте. Они уже используются, их просто станет больше. И наименований больше, и дистанции использования возрастут, к сожалению. Размеры так же будут маленькие, а будут больше.

В будущем должны быть выработаны правила по количеству, применению и прочее. То есть будет максимально технологическое противодействие и прогресс в следующих разработках дронов остановится. Это выровняется, к сожалению, когда будет искусственный интеллект. Пока придется еще побороться.

Какой будет война в 2026 году?

Будем ждать дроны на искусственном интеллекте от США. И надеемся, что первые вооружения от Штатов за европейские деньги тоже быстрее будут поступать в Украину. Возможно, этот механизм все-таки позволит нам быстрее реагировать, в частности, на российские обстрелы "Шахедами" и не только. Как вы думаете, этот механизм по программе PURL намного ускорит противодействие России?

Этот механизм просто заточен на то, чтобы США не передавали оружие, а продавали за европейские средства. То есть, Штаты хотели зарабатывать – они зарабатывают. К сожалению, не могу ничего говорить, какое оружие будет поступать, в каких количествах, против чего и так далее. Здесь важно, чтобы у нас, как говорил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, если не ошибаюсь, уже паритет в артиллерии, чего раньше не было.

Важно сохранять эту историю, и также очень важно, чтобы был паритет в дронах. Это оружие (артиллерия, – 24 Канал) нужно, но, к сожалению, война будущего, которая будет в 2026 году, будет определяться в небе именно в беспилотных летательных аппаратах, которые будут расчищать дорогу для штурмовых групп. Классическая пехота, классические пехотные набеги, которые были раньше, даже в 2022 году, большое количество пехоты, которая движется на бронетехнике – об этом можно забыть.

Будут дроны, которые будут расчищать движение для пехоты. Пехота будет передвигаться пешком или на скоростных средствах транспорта. Будут активнее использоваться наземные дроны против глубоких укрытий, которые вырывает для себя пехота, чтобы прятаться от дронов с воздуха. Классическая бронетехника отойдет на второй, а то и на третий план в войне. Соответственно, очень много средств, которые поставляются, заменят более технологичные.

Очень правильно, что США будут испытывать дроны на искусственном интеллекте, передавать их для того, чтобы испытать на поле боя. Следующий элемент – это перехватчики на искусственном интеллекте. К сожалению, атака всегда идет перед защитой. Сначала наступательные дроны на ИИ, после этого защитные дроны на ИИ. Думаю, между этим будет несколько месяцев дистанции. Очень быстро технологический прогресс идет.