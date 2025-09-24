Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
Унаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося,
– йдеться в повідомленні.
У середу, 24 вересня, ворог завдав комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Серед застосованих засобів ураження – дві балістичні ракети "Іскандер".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
Унаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося,
– йдеться в повідомленні.