Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Унаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося,

– йдеться в повідомленні.