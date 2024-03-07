"За Украину отдают жизнь лучшие. Но жертвуя самым дорогим, наши воины знают, за что они стоят до последнего вздоха".

Так когда-то сказал Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло, и эта фраза, к сожалению, стала пророческой для него самого.

Год назад, 7 марта 2023 года, командир батальона "Волки Да Винчи" погиб под Бахмутом. Во время обстрела "Градами" осколок ранил Дмитрия и, несмотря на быструю эвакуацию, спасти его, к сожалению, не удалось.

За 10 лет, которые Россия ведет войну против Украины, погибли тысячи воинов и гражданских, взрослых и детей. И каждая потеря является болью для нашего народа. И гибель "Да Винчи" стала общим горем для всей страны, ведь мы потеряли легендарного командира.

Дмитрий Коцюбайло 9 лет провел на войне и стал первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины. Вместе со своими собратьями во время полномасштабного вторжения "Да Винчи" участвовал в обороне Киева, Николаева, Херсонщины, в контрнаступлении на Харьковщине и боях за Бахмут.

Отдать дань уважения военному в Киеве пришли тысячи украинцев, среди которых и все высшее государственное руководство – президент Зеленский, тогдашний Главком ВСУ Залужный, глава ГУР МО Буданов и другие.

Без сомнения, Дмитрий Коцюбайло стал знаковой фигурой в украинской истории – в свои 18 лет он выбрал борьбу за свободу, защищал Украину на фронте до самой гибели и сейчас это дело под его именем продолжают собратья.

Каким был "Да Винчи" и почему он стал легендарным воином при жизни – читайте в материале 24 Канала.

Вместо учебы – Майдан и фронт

Дмитрий Коцюбайло рос в небольшом селе Заднестрянское в Ивано-Франковской области, учился же в школе в селе Бовшев. Учителя вспоминают, что Дмитрий так хорошо рисовал, что почти всегда получал призовые места на художественных конкурсах, в которых принимал участие. В школе теперь только жалеют, что там осталось мало рисунков Дмитрия, потому что после конкурсов их не возвращали.

Талант художника и стал причиной того, что через несколько лет позывным Дмитрия на фронте станет "Да Винчи". А позже вся страна, слыша этот позывной, в первую очередь будет думать о воине из Прикарпатья, а потом уже об итальянском художнике.

В более поздних интервью "Да Винчи" вспоминал один эпизод из юных лет. Все ребята в 16 лет проходят военно-врачебную комиссию и получают удостоверение о воинском учете, где указывают пригодность или непригодность к военной службе. Парень тогда просил свою маму сделать что-то для того, чтобы его признали непригодным, потому что служить в армии тогда 16-летний Дмитрий не хотел.



По иронии судьбы все изменилось через 2 года / Фото из соцсетей Дмитрия Коцюбайло

Но все изменилось через 2 года. В Киеве началась Революция Достоинства. Дмитрий, будучи студентом Ивано-Франковского строительного колледжа, решил поехать в столицу. Однако сначала он говорил, что скорее хочет посмотреть, что и как там. Но, приехав в центр Киева, понял, что нужен здесь. Поэтому в Ивано-Франковск вернулся только, чтобы сдать экзамены, а потом снова на Майдан.

Далее – расстрелы в центре Киева, 3 тяжелые дни, побег Януковича и казалось бы, все. Но нет – россияне начали агрессию против Украины. Дмитрий после Майдана уже просто не мог остаться в стороне. Поэтому когда началась война, он решил твердо, что пойдет защищать свою страну и тех, кого любит. Сестры Героя часто вспоминают то, что брат всегда защищал их и горой стоял за родных. Так случилось и тогда.

Но Дмитрий считал, что это дались в знаки корни, ведь его прадед воевал в составе УПА. Будучи потомком такого предка, "Да Винчи" говорил, что не мог иначе.

Первый военный-доброволец – Герой Украины

Дмитрий Коцюбайло после начала российско-украинской войны присоединился к рядам "Правого сектора". Сначала он вместе с другими добровольцами проходил обучение, а после отправился в Донецкую область. 18-летний "Да Винчи" получил должность старшего отделения, и под его командованием было 10 человек – что интересно, все старше Дмитрия. Но несмотря на юный возраст, он имел безоговорочный авторитет – его упорство, ум, храбрость и борьба за идею вызвали восхищение у многих, в частности, и у собратьев.

В ожесточенных боях на фронте получил и ранения – ему в лицо прилетел осколок снаряда, разорвав губу и выбив зуб. Другим обломком была перебита ключица и повреждены ребра. Не завершив реабилитацию до конца, "Да Винчи" вернулся на фронт к своим собратьям.

"Да Винчи" в Донецкой области / Фото из соцсетей Дмитрия Коцюбайло

В 21 год Дмитрий стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты, известной как "Волки Да Винчи". Тогда он участвовал в битвах за Карловку, Пески и Саур-Могилу.

В 2018 году вблизи Покровска Донецкой области на жизнь Дмитрия Коцюбайло совершили покушение. Неизвестные расстреляли его автомобиль, но "Да Винчи" чудом не пострадал.

1 декабря 2021 года произошло знаковое событие для Украины и добровольческого корпуса. В Верховной Раде президент Владимир Зеленский присвоил Дмитрию Коцюбайло звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда". Это был исключительный случай. Впервые это звание при жизни получил боец добровольческого формирования, которое не подчинялось военному руководству.

"Да Винчи" считал это решение историческим, ведь государство признало, что наград достойны и те, кем оно не руководит.

И это не так просто, это историческое решение, это государство признало тех, кем оно, фактически, не руководит, достойными государственных наград. Честно, до сих пор еще мне не верится, что это произошло,

– объяснял после награждения "Да Винчи".



Награждение "Да Винчи" в Верховной Раде / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Залужный как отец

Дмитрий Коцюбайло и Валерий Залужный познакомились еще в 2018 году. Генерал тогда был заместителем командующего Операции Объединенных сил. Будущий Главнокомандующий ВСУ фактически был неким мостиком между военным руководством и добровольцами, которые ему не подчинялись. Залужный часто наведывался на тыловую базу "Волков Да Винчи" и был поражен мастерством бойцов.

Позже на базе "Волков" не раз проходили совещания руководства ООС. Не в последнюю очередь из-за стараний Валерия Залужного.



Валерий Залужный и Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло / Фото из соцсетей воина

Алина Михайлова, невеста Дмитрия, позже вспоминала, что "Да Винчи" относился к Залужному как к отцу, прислушивался к его советам. Видимо, с этим можно связать решение о переходе роты в подчинение ВСУ, доукомплектацию и превращение в батальон.

Гибель Дмитрия Коцюбайло стала и личной трагедией для тогдашнего главнокомандующего. Залужный, прощаясь с воином, отметил его бесстрашие и искренность.

Трудно подобрать слова. Они не помогут погасить боль потери. "Да Винчи" присоединился к нашей военной семье 9 лет назад. Совсем молодой парень с искренними глазами, который ничего и никогда не боялся. Путь к нашей победе – очень тяжелый. И цена этой победы – жизни наших воинов. Дмитрий Коцюбайло. "Да Винчи". Спи спокойно, друг,

– написал Главнокомандующий ВСУ.



Залужный, Шаптала и Буданов на похоронах "Да Винчи" / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Жизнь собратьев – наивысшая ценность

Когда началось полномасштабное российское вторжение, "Да Винчи" в первую очередь вывел личный состав с базы "Волков" в Авдеевке, ведь понимал, что это очевидная цель для удара. И не ошибся. Первый бой рота приняла в Запорожской области.

Впоследствии "Волки Да Винчи" отправились в Киев, чтобы оборонять столицу, дальше – Николаев и Криворожский район, к которым упорно продвигались россияне. Но как и под Киевом, так и там враг получил отпор и остановился.

Весной 2022 года его подразделение стало частью ВСУ и было расширено до батальона.

Осенью 2022 года "Волки Да Винчи" под командованием Коцюбайло вместе с другими подразделениями прорвались в Балаклею и продвигались к Купянску. В своем последнем интервью командир с трепетом вспоминал, как их встречали местные.

В Богуславке решили встретиться с Павлом Розлачем. В нее мы первыми заехали. Люди сначала даже не поняли, кто мы такие. В селе был маленький базарчик, на котором находилось пару десятков людей. Они, очевидно, сообщили другим, что в село вошла украинская армия. И из каждого двора начали выходить люди с флагами, цветами, у меня весь багажник был в них. Я даже немного растрогался от той встречи,

– вспоминал "Да Винчи".

"Волки Да Винчи" в Богуславке: смотрите видео

Далее были бои за Павловку и Угледар, а после – Бахмут. Побратимы вспоминают, что наибольшей ценностью для "Да Винчи" всегда была жизнь подчиненных. Перед операциями он выступал за тщательное планирование, аргументируя это тем, что будут потери, если не будет надежного плана. А когда начинались обстрелы, то он шел в укрытие последним – сначала должен был убедиться, что все собратья в безопасности.

Так случилось и 7 марта. Россияне накрывали позиции наших военных "Градами", все переходили в укрытие, а "Да Винчи" еще был на улице, смотрел, никто ли не остался. В тот момент в Дмитрия попал осколок, и он еще успел сказать, что ранен.

Побратимы быстро эвакуировали командира, но спасти его жизнь, к сожалению, не удалось.

Жизнь на войне и жизнь войной

Начиная с 2014 года большинство праздников, таких как день рождения, Новый год, Рождество, Пасха, Дмитрий Коцюбайло проводил на фронте. По словам его невесты Алины Михайловой, только один раз они встретили Новый год в Киеве, а обычно это было в Донецкой области. Впервые и в последний раз он встретил Новый год с любимой в столице. И это был 2022 год.



"Да Винчи" только раз за время войны встретил Новый год не на фронте / Фото из соцсетей Алины Михайловой

"Да Винчи" жил на войне и жил войной, но только не в том смысле, как может показаться на первый взгляд. Дмитрий Коцюбайло был из тех людей, которые больше всего верили в свое дело.

За свою свободу надо бороться. Если не хочешь быть в ярме или стать рабом, то надо бороться,

– так в одном из интервью говорил "Да Винчи".

Эти слова фактически были его лозунгом. Он редко видел родных и большинство времени в течение 9 лет провел в блиндажах и окопах. Но он верил в победу как в то, что будет неизбежным, хотя и всегда повторял, что после этого у нас будет еще немало работы. А еще он отмечал, что врага нужно не бояться, врага нужно уничтожать.

Сейчас дроны являются частью этой войны, мы собираем на них, покупаем, бойцы применяют их для ударов и разведки, но еще несколько лет назад это было чем-то новым для нашего войска. "Да Винчи" был одним из первых, кто начал активно использовать дроны.

Рядом с Дмитрием Коцюбайло были такие же идейные люди, как и он. За годы в АТО и ООС они приобрели настолько профессиональные навыки, что уже во время полномасштабного вторжения их просили усиливать те или иные направления с учетом боевого опыта. "Волки Да Винчи" уничтожали вражескую технику возле Киева, остановили россиян на Херсонщине в направлении Днепропетровщины, давали отпор в районе Гуляйполя, Угледара и Бахмута.

"Да Винчи" с побратимами / Фото из соцсетей Дмитрия Коцюбайло

В свое время "Да Винчи" стал едва ли не одним из первых в Украине, кто получил офицерское звание, ни дня не учась в соответствующем заведении по подготовке специалистов. Получив звание младшего лейтенанта и должность командира батальона, Дмитрий Коцюбайло постоянно подчеркивал, что это огромная ответственность и он бы не мог взять ее на себя, если бы не имел того боевого опыта, который удалось получить за годы в АТО и ООС.

Более того, даже став командиром, "Да Винчи" всегда шел вместе с подчиненными на задание, потому что считал, что так бойцы больше мотивированы. Он повторял своей любимой, что не может не быть примером для других, поэтому он должен быть дальше с ними.

"Люблю навсегда"

Дмитрий Коцюбайло, как и каждый, имел планы на будущее, любил, мечтал, но в то же время не мог не думать о победе как о цели. История любви "Да Винчи" трагическая, как и тысячи таких в нашей стране.

7 марта Алине Михайловой, невесте воина и боевому медику батальона, по рации сообщили, что у них есть раненый и почему-то у девушки появилось ощущение, что речь идет именно о "Да Винчи". И ощущение не подвело, побратимы привезли его. Описать, что чувствует человек в такие моменты, почти невозможно. Она была среди тех, кто оказывал первую помощь и пытался спасти жизнь командиру.

Далее – дорога в госпиталь в Краматорск. В больнице еще 40 минут боролись за жизнь "Да Винчи", но, к сожалению, спасти его не удалось. Медики не могли решиться сказать Алине об этом, но потом один из врачей все же сказал: "Мы сделали все, что могли".

Мир в один день перестал быть таким, как был до. 6 лет любви, счастья, приключений, волнений внезапно оборвались. Далее – тяжелые дни осознания и прощания. Сначала – на родной Ивано-Франковщине, а затем в Киеве.

На Майдане началась борьба Дмитрия Коцюбайло. На Майдане его и провели в последний путь. Похоронили Героя Украины на Аскольдовой могиле.

Похороны Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

После похорон Алина Михайлова опубликовала щемящее сообщение, отметив, что она пыталась забрать его с войны, но смогла стать для него опорой и поддержкой.

Для "Да Винчи" вся его жизнь была на войне. Там она и завершилась. И с этой войны я не смогла забрать его. Несмотря на это мне посчастливилось стать для него опорой, поддержкой, иногда страшным нервотрепом, но и большой безумной любовью, в которой я никогда не сомневалась. Для меня большая гордость знать этого великого человека действительно лучше всех в этом мире. Не только как командира "Да Винчи", но и как того самого моего Диму. Я люблю тебя. Навсегда,

– написала Алина Михайлова.



Залужный на похоронах "Да Винчи" стал на колено перед мамой и невестой Коцюбайло / Фото "Вечерний Киев"

"Да Винчи" – личность и олицетворение ценностей

Кто же такой "Да Винчи" для украинцев? Он уже давно больше, чем личность, чем Дмитрий Коцюбайло из Прикарпатья, который когда-то мог стать художником, но вместо кисти взял в руки автомат и пошел защищать родную страну. Больше, чем командир, который вместе с бойцами идет в штурм, а во время обстрелов последним идет в укрытие.

История "Да Винчи" показательна для нас, пример для украинцев и олицетворение наших идеалов. Дмитрий Коцюбайло никогда не считал себя героем и даже, получая награду в Верховной Раде, думал прежде всего о легитимизации всех добровольцев, а не о том, что награду получил он. "Да Винчи" отличался мужеством и храбростью и одновременно скромностью.

По словам президента Владимира Зеленского, за время полномасштабной войны погибло более 31 тысячи украинских воинов. В период АТО и ООС – не менее 4 400 наших воинов. То есть наименьшая цифра павших героев, о которой мы можем говорить за 10 лет войны – более 35 тысяч. К сожалению, никто из нас не может знать всех поименно. Мы помним наших родных, близких, соседей, знакомых, коллег, друзей, но не можем запомнить десятки тысяч имен.

В таком случае нам нужны те, о ком знают все, чтобы они были олицетворением всех павших. Одним из таких стал Дмитрий Коцюбайло – боец, ум и настойчивость которого поражали командование; командир, которого уважали воины; сын, которым всегда гордятся родители; гражданин, которому не безразлично на свою страну.

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло / Фото из соцсетей воина

История не знает условного способа, но мы знаем, что потеряли человека, который делал все для своей страны и был готов делать это и в дальнейшем. Но сейчас его пример должен вдохновлять других иметь такую же любовь к родным, к собратьям, к стране.

Наше государство не выбирало войну, но каждый из нас выбирал и выбирает, как действовать. "Да Винчи" был среди тех, кто выбрал борьбу, потому что был убежден, что за свободу нужно сражаться. И факт остается неизменным – только благодаря таким же храбрым людям 2 года назад выстояли Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, были освобождены Херсон, Изюм, Балаклея, Купянск, Лиман. И только благодаря таким людям наша страна продолжает бороться.