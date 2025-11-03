О трагической потере рассказал коллега и друг Константина Богдан Логвиненко, передает 24 Канал.
Читайте также Выжил в плену, но потерял родных из-за вражеского обстрела: трагическая история бойца из Кривого Рога
Кем был Константин Гузенко при жизни?
В 2020 Константин присоединился к проекту Ukraїner фотографом. Логвиненко поделился воспоминаниями о том, как они с командой путешествовали в 2022 и 2023 годах.
Вместе друзья были на Юге, Востоке и Севере Украины, часто посещали и опасные места. Со своей стороны Константин никогда не боялся ехать и снимать, какие бы угрозы его не ждали. Впоследствии он сам стал морским пехотинцем.
Накануне, 2 ноября, фотограф и военнослужащий погиб.
О своей работе в Ukraїner Костя ранее говорил: "Юкрейнер для меня – это прежде всего комьюнити, объединенное большой идеей, в которую каждый вкладывает что-то по своим возможностям. Когда я снимаю в экспедиции, я знаю, что я на своем месте. Это даже сложно назвать работой, потому что в ней столько правильного взаимодействия, что получается одно удовольствие".
Костю, спасибо тебе за все, спасибо тебе за тебя. Не могу поверить, что тебя больше нет. Соболезнования близким и всему сообществу Ukraїner,
– написал Богдан Логвиненко.
Он также добавил, что о месте и дате захоронения Константина сообщат позже.
Кого потеряла Украина на войне за последнее время?
20 октября во время боя против российских захватчиков погиб Владислав Торк из Ивано-Франковской области. Ему было 21 год, он служил в спецподразделении ГУР "Kraken".
Кроме того, стало известно о гибели 43-летнего военного Владимира "Знахаря" Святненко. Защитник находился на плацу во время награждения бойцов 1 ноября, когда по нему ударила баллистическая ракета врага.
23 октября в результате удара российского дрона в Краматорске погибли журналисты Елена Губанова и Евгений Кармазин. Также специальный корреспондент Александр Колычев получил ранения и был госпитализирован.
26 сентября при исполнении служебных обязанностей погиб журналист Богдан Будай родом из Кривого Рога.