Именно в дом, куда попала ракета, Никита должен был вернуться после освобождения. Своей трагической историей в комментарии для "Суспільне.Дніпро" поделился боец Нацгвардии Никита Шаульский, передает 24 Канал.

Как военный узнал о гибели родных?

Полномасштабное вторжение застало Никиту в Мариуполе, куда его отправили накануне ротации как разведчика. Он вспоминает, что после окружения города продолжались ожесточенные уличные бои.

Позже вместе с собратьями он попал в плен, где провел два года и девять месяцев. По словам защитника, первые дни плена проходили относительно спокойно, сначала пленных не трогали, только кричали.

Но впоследствии начались издевательства, боль от которых, говорит Никита, была невыносимой и физически, и морально.

Говорили, что мы нацисты. Если они зашли на нашу территорию, то почему мы виноваты в этом?

– вспоминает мужчина.

В конце декабря 2024 года Никита наконец получил возможность вернуться домой в рамках очередного обмена. Его семья ждала возвращения еще осенью, ведь фамилия бойца была в списках на обмен.

Оказавшись на территории Украины, он сразу позвонил отцу. Впоследствии связался и с мамой и попросил контакты брата Максима и бабушки, однако услышал, что в Кривом Роге проблемы со светом, поэтому связи нет.

Правду он узнал случайно, увидев новость в сети.

"Я разные группы листал и увидел историю вроде "Шаульский Никита Андреевич вернулся из плена, но самое тяжелое его ждет впереди". Потом я увидел, как Максим стоит на митинге с моим портретом. И дальше листаю – там уже было написано о Максиме и о бабушке. То, что 21 сентября в дом ракета попала", – рассказал военный.

К слову, российский обстрел жилого сектора Кривого Рога состоялся в ночь на 21 сентября 2024 года. Тогда погибли 3 человека, в частности 12-летний Максим и его бабушка.

Никита признается, что потеря брата и бабушки стала для него самым тяжелым ударом. Он часто вспоминает детские годы, когда они с Максимом были неразлучны и почти все свободное время проводили вместе.

Мы были похожи, как две капли воды. Я был ему и старшим братом, и другом,

– говорит мужчина.

Дом, разрушен ракетой, семья пока не восстанавливает. Никита время приходит к руинам, ведь, по его словам, это место стало памятью о родных.

После освобождения из плена Никита прошел реабилитацию, однако до сих пор имеет обломки в ноге и поврежденные ребра.

В этом году он уволился со службы в Национальной гвардии и женился на любимой Юлии. Теперь Никита планирует получить образование программиста и начать новую жизнь. Поддержка жены и родителей делает его мир снова ярким.

