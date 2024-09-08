Еще со школы Виталий Веремьюк мечтал о военном деле. Поэтому с совершеннолетием в течение трех лет служил в части. Сладкий сон одного из таких дней, а именно 24 февраля 2022 года, прервал звонок командира. Парень выехал в часть. Впоследствии написал рапорт на перевод, дождался одобрения и уже в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты проходил обучение в Польше. После отправился в Донецкую область.

Морпех с позывным "Фиксик" воевал в самых горячих точках фронта: Авдеевка, Опытное, Красногоровка, Водяное. И это даже не половина мест, где побывал парень. Крайние же минуты на фронте встретил у Орехова в Запорожье. В июле 2023 года во время выполнения боевого задания военный потерял нижнюю конечность, подорвавшись на мине.

Недоразумения с командирами, продукты с плесенью, агрессия украинцев на деоккупированных территориях, отказ в эвакуации и сложности во время реабилитации – это лишь маленькая часть из того, что пережил 24-летний ветеран за период полномасштабного вторжения России.

Несмотря на все трудности, в его жизни начался новый этап, насыщенный разнообразными активностями. Виталий не теряет жажды жизни, постоянно шутит и желает вернуться на фронт.

О самых тяжелых моментах на поле боя, перестрелке между кадыровцами и вагнеровцами, игре в футбол на костылях, крайних минутах перед ранением, протезировании и поддержке родных – Виталий Веремьюк рассказал в интервью 24 Каналу.

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"Без боя сдаются в плен": почему на фронте должны быть только добровольцы

Почему решил пойти на фронт?

Чтобы наши дети этого не видели, чтобы не застали этого. Если никто не пойдет, война будет длиться вечность.

Если все будут сидеть, сложа руки, россияне заберут все земли. Ты сидишь дома, тебе безразлично, в каком ты государстве, а я хочу жить в своем государстве. Мне чужого государства не надо, своего хватает.

Как относишься к мужчинам, которые пытаются переплыть Тису или другим способом избежать службы в армии?

Если не хочет служить, не надо заставлять. Я захотел служить, я пошел служить. Если человек не хочет, то он не будет в армии. Он будет бродить, бить баклуши, но не служить.

Сейчас на фронт привозят ребят, которые не хотят служить, их просто забрали. Они глуповаты просто. Есть, конечно, и нормальные. И по нему видно: если хочет служить, он будет учиться, с автоматом бегать, все будет выполнять, что ему скажут. А есть такие, которые скажут: "Иди на*уй, я ничего делать не буду. Я не хочу служить. Меня просто забрали". Вот и все.

Я считаю, если идти в армию, то только добровольно. Я хочу, чтобы сделали добровольно, а не по повесткам. Тогда была бы нормальная армия у нас.

Сейчас много попривозят "отказников", мы так говорим. Их завезут на позиции, а они говорят, что, мол, "мы идем в отказ, воевать не будем". Идут и сдаются в плен, чтобы потом их менять. Я понимаю, что надо наших ребят менять, но если ты головой думал, зачем идешь в плен сдаешься?!

Что на фронте было самым тяжелым?

Просидеть неделю – две – месяц в каком-то окопе или подвале, когда нет ничего. Просто зима, холодно. Ты уже весь черный, потому что всю ночь рыл окоп, чтобы спрятаться. Это было самое тяжелое, когда холодно. Думал, что заеду в какой-то дом, потому что говорили, что едем какое-то село держать, а заехали в поле. Почти голый. Накинул кофту легенькую, застегнулся. Еще и морозы ударили, а потом дожди пошли. Тяжелее всего, когда нет патронов, еды или воды.

Как военные жили в окопах / Видео, предоставлено 24 Каналу

Часто такое было?

Часто. Бывает, что можешь себе полный рюкзак патронов загрузить, еды и воды. Прийти на позиции, день – два посидел, не стрелял и поехал обратно. А в следующий раз едешь "на пустую", в кармане бутылка воды и пачка патронов. Ты приехал, а там "кипиш". И тогда понимаешь: "Черт, а почему я не взял того и того, оно бы сейчас так выручило". У меня так было 4 – 5 раз.

Я постоянно говорю: "Пусть не будет жесткой войны, но лежит в сумке". Приехал на позиции, выложил, может, следующие ребята зайдут и для них что-то будет. Так мы и выживали с ребятами. Даже если не выстреливаем, оставляем другим. Едем "в пустую" уже обратно.

Что больше всего не хватало из гражданской жизни?

Борща маминого не хватало. Потому что еда в армии могла быть не самая лучшая – привезли сала какого-то с плесенью, колбасу с плесенью, хлеб с плесенью. Кто же хочет такое есть.



Воин приехал навестить мать / Фото, предоставленное 24 Каналу

"Командиры не всегда уважают своих подчиненных": какие проблемы есть в армии

Были недоразумения с командирами?

Некоторые командиры не уважают своих подчиненных. Если бы нормально подошел к тому солдату, объяснил, рассказал, что "так не надо делать, лучше сделай так". А не пришел накричал, унизил перед всеми, просто развернулся, плюнул и ушел. Я не понимаю таких людей.

Я также был командиром взвода. Чтобы унизить человека или оскорбить – никогда. Я старался всегда выслушать, что-то подсказать, где-то помочь. Сейчас даже бывает ребята звонят, расспрашивают: "Как ты, потому что мы идем в бой, я хочу твой голос послушать". Говорят, что я для них как ангел. Мы постоянно заходим все вместе, все вместе и выходим без каких-то промахов. Говорят, что постоянно все живые возвращались с позиций пока я не подорвался.

Они знают, что я могу сказать командиру, если мне что-то не нравится. За солдата какого-то заступиться. Меня ребята уважали.

Бывало, приехал только с позиции, где был неделю, хочешь отдохнуть. А командиры тебе – "нет" и на другую позицию отправляют сразу. Я им говорю: "Дайте хоть немного отдохнуть, почти неделю не спали нормально". Нет. Ничего. Нагрузили и поехали дальше. Приехали и уже как те зомби по позициям ходили.

Но ведь и нормальные командиры есть?

Есть. Если с ними нормально общаться, все будет хорошо. Если с ним не общаешься, можешь его послать, то у него обида на тебя уже на целый год. Ходит "фыркает". Бросает на позиции, где можешь умереть.



Воины 36 ОБрМП в Донецкой области / Фото, предоставленное 24 Каналу

"Смотрим – бьются": о столкновениях между вагнеровцами и кадыровцами

Что можешь рассказать об "элитных" подразделениях вагнеровцев, которые воевали против наших защитников?

Когда-то возле Бахмута примерно 100 человек шло на нас. Передаю по рации арте, что идет наступление в сторону села. Нас 6 человек в окопе. Начали по ним стрелять, арта их накрыла, немного разбили. Одни начали убегать. Через 10 минут слышим, что перестрелка. Думаем, что же там такое, чего перестреливаются.

Пускаем дрон. Смотрим – дерутся. Шевроны вагнеровцев с дрона увидели. Сидят какие-то бородатые. Уже поняли, что это кадыровцы. Вот попали – и там получили, и там получили. Было также такое, что под Водяным колонну кадыровцев разбили.

Надо один день увидеть это все. Или захочешь остаться, или никогда в жизни не захочешь видеть.

Какой была самая смешная ситуация на фронте?

Попали мы в окружение в Красногоровке Донецкой области. Пробыли неделю. Начали наступать оккупанты. Дали им отпор. Те начали убегать. Слышим через 10 минут в их посадке перестрелка. Парень пускает дрон. Наблюдает, как оккупанты оккупантов перестреливают. Их где-то 30 было, ночью шли на село. Пацаны просто из окопов стреляли. А я вылез. В АКС (автомат Калашникова – 24 Канал) вставил магазин, и начал "наваливать", где они бегали.

А осталось сколько их?

После того, когда я начал "наваливать", там никого не было видно. Пару тел лежало. Одного пробовали забрать, но мы туда ударили и все. Тело осталось, а те, кто его сунул, исчезли.

Как люди на Донбассе на вас реагировали?

Бывает, заезжаем в село, откуда русских только выбили, а мы хотим закрепиться. Ходит баба с дедом и спрашивает: "Какого милого вы сюда приперлись? Мы вас сюда не звали". Супер. Ради них, их же землю освобождаем, а они нас посылают.

Так же в Запорожье. По городу ходили, еду покупали. Тоже люди говорили, плевались, "зачем вы сюда едете. Это не ваша земля". Бывало такое, что обнимали, целовали, благодарили за то, что защищаем. А есть такие, что за Россию тянут.

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"Пальцами как будто двигаю, а ноги нет": как Виталий получил ранение

Какими были твои крайние минуты на фронте?

Поступила информация, что ребятам нужно подкрепление. Мы собрались с группой. Выехали. Выгрузили нас в посадке. До позиций было около 8 километров. То ли мы не туда свернули, то ли что. Просто шли. Наш командир подорвался. Думали, что на растяжке. Шли в темноте, ничего не видели.

Возвращались обратно по той же тропинке. Выносили командира. Подорвался уже я. Лежу. Говорю ребятам: "Я, Фиксик, тяжелый "трехсотый". Нужен "эвак". Осталось 4 человека, уже никто не вынесет. Двое раненых". Еще один дядька, около 40 лет, "на кипише" начал бежать прямо и сам на мине подорвался. Опять говорю по рации, что еще один тяжелый "трехсотый". Сказали, что будет "эвак".

Через 10 минут вышли по рации и говорят: "Ребята, "эвакуатора" не будет, никто не хочет ехать вас забирать". Говорю: "А нам что делать?". С моей бригады ребята услышали, что мы "трехсотые", и сами вызвались нас приехать забрать. Приехали, загрузили. Поехали в Запорожье во временный госпиталь.

Все время пока мы ехали, нас обстреливали артой. А мы просто ехали и молились, чтобы не попали. Не знаю, как мы выжили. Уже даже себя похоронили в том поле.

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Помнишь тот момент, когда наступил на мину и упал?

Подорвался и вообще ничего не понял. Лежу, встать не могу. Пробую пальцами двигать. Как будто двигаю, а ноги нет. Но двигаю. Я еще долго лежал без ноги. Начал шутить, чтобы ребята не разочаровывались. Щупаю. Говорю: "Все на месте?" Все хорошо. Пацаны посмеялись. Командир лежит раненый, без ноги, также улыбается. Значит, все хорошо. Главное, чтобы ребята с настроением были.



Виталий потерял нижнюю конечность на войне против России / Фото, предоставленное 24 Каналу

Главное, что живы.

Так, главное, что живые вернулись.

Сколько всего было людей в вашей группе?

Командир. Я – помощник. Трое подчиненных. Два огнеметчика. Огнеметчик, командир и я – подорвались.

Когда вас доставили во временный госпиталь в Запорожье, что больше всего запомнил?

Очень тяжело все помню. Когда я увидел, что у меня нет ноги, я еще не мог этого понять и не знал, что дальше делать. Не было телефона, вообще ничего, чтобы позвонить к родным. Сказать, что со мной все хорошо и прочее. Звонили командиры. Сказали, что я тяжелый "трехсотый" лежу в госпитале.



"Фиксик" вместе с братом-военным в отпуске / Фото, предоставленное 24 Каналу

Тяжелый "трехсотый": о реабилитации и первых шагах на протезе

Как родители отреагировали?

Я даже сказать не могу. Тяжело родителям было. К ним просто позвонили, сказали, что их сын тяжелый "трехсотый". Это хорошо, что позвонили.

Если бы не родные, я не знаю, что со мной было бы. Поддержка родных – это все.

Но перед тем, как они приехали, ко мне приходил побратим. Принес вещи, чтобы переодеться. И сообщил, что другой мой побратим погиб на следующий день. Тот, который накладывал мне турникеты на ноги. Я сидел и плакал. А тогда увидел, как мама заходит с девушкой. Настроение немного поднялось, но все равно на душе было тяжело.

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Это был лучший друг?

Да. С начала войны вместе были на фронте. Мы везде вместе.



Виталий Веремьюк с погибшим побратимом с позывным Маджа / Фото, предоставленное 24 Каналу

Он, как и все другие погибшие воины, останутся в нашей памяти навсегда.

Как проходила твоя реабилитация?

Лежа постоянно. Меня перевели в реабилитационный центр, госпиталь во Львове. Я начал ходить на тренировки, подкачиваться, чтобы стать на протез. Через 3 месяца у меня уже был протез. Уже мог стоять, немного двигаться. Но все равно еще с палкой ходил. Потому что немного пройдусь и мне уже не удобно.

Мама, сестра и девушка навещали Виталия Веремьюка в больнице / Фото, предоставлены 24 Каналу

После того как получил протез, через полтора месяца меня отпустили домой и сказали, что уже нормально хожу. Я тогда позвонил в часть, чтобы меня выписали. На месяц еще домой приехал. А потом снова вернулся в бригаду.

Кто финансировал протез?

Государство финансировало. Очень хороший протез.

Полностью обеспечило?

Да, полностью.

Военный впервые примеряет протез / Видео, предоставлено 24 Каналу

"Ноги качал, мяча буцал": как ветеран играл в футбол на костылях

Что делал в тяжелые моменты?

Очень тяжело было. Старался на костылях походить, пойти в спортзал немного позаниматься. Так дни проходили и три месяца пролетели.

А в зале как и чем конкретно занимался?

Ноги качал, мяча пинал. Я в футбол играл на костылях. Был в команде одноногих. Должны были ехать в Польшу. Но меня уже выписали. Забросила карьера футболиста.

Как Виталий играл в футбол во время реабилитации / Видео, предоставлено 24 Каналу

Чем сейчас занимаешься?

Сейчас я дома. Ну и прохожу комиссию на МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия для установления и подтверждения инвалидности в условиях военного положения – 24 Канал). Жду решения. В свободное время на рыбалку хожу, волейбол поиграть.

Жизнь продолжается?

Да, нечего падать духом. Я тоже лежал в госпитале. Думал, как мне будет без ноги. Ничего, главное привыкнуть. Привыкаешь и можешь даже бегать.

"Если попадет, значит судьба": почему хочет вернуться на фронт

Что больше всего поразило на фронте?

Молодые ребята, которые сами идут в бой. Бывает, старые боятся, возраст уже. А молодые идут, знают, что могут погибнуть, что у них еще нет семьи. Кто-то возвращается, кто-то остается на фронте.

Боялся погибнуть?

Я себе говорил: если попадет, значит судьба. Так и дальше ходил.

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Вернулся бы обратно?

Да, хочу вернуться на фронт. Но мне командир сказал: "Или ты сам уходишь из нашей бригады, или мы тебя переводим. Ты уже свое отслужил. Достаточно. Больше на фронт не пущу".

С чем связано такое сильное желание?

Я привык. Привык к тем условиям, к тем окопам, к тем вонючим свечам. Я привык сидеть с ребятами в окопе.

Мне нравится, когда они знают, что может быть капец, но они в бой идут с улыбкой. И оно вот здесь (показывает на сердце – 24 Канал).

Я хочу с ними идти, с ними воевать, с ними стоять на одной земле. Такое ощущение. Меня туда рвет, тянет. Просто вернуться на фронт.



Воин во время выполнения боевого задания / Фото, предоставленное 24 Каналу

Какие планы дальше?

Прежде всего жду решения МСЭКа. Затем вернусь в часть. Дальше будет видно. Сейчас заранее ничего не планирую. Сегодня могу быть в части, а завтра – где угодно. Подал рапорт на перевод, как и сказал командир. Но его еще не одобрили.

Победа – это что для тебя?

Я не знаю, что мы выиграем. Черт. Это будет ого! Это даже словами нельзя объяснить. Здесь салюты будут летать. Повсюду будут летать.

В первую секунду, когда узнаешь, что Украина победила, что сделаешь?

Поеду в магазин. В центре такого большого стола накроем! Всем селом сойдемся и будем праздновать.

Видишь свое будущее в Украине?

Конечно, я и не думаю отсюда уезжать никуда. Мне предлагали ехать в Германию. Сказал, что нет. Хочу быть в Украине. Хочу здесь протезироваться. Я не хочу за границу ехать.

Ты для себя знаешь, что живешь в Украине, тебе она нравится и ты отсюда уезжать не хочешь.

Что в Украине нравится?

Всё. Воздух. Попробуй просто. Это же шикарно. Тихо так, не так как на фронте. Природа.

Виталий Веремьюк с лозунгом 36 бригады "Борітеся – поборете" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Когда просыпаешься утром, что-то снилось с фронта?

Часто заснуть не могу. У меня в голове все крутится, до утра заснуть не могу.

А что вспоминаешь?

Последний момент, когда подорвался. Он постоянно в голове. Сейчас немного отошел. Когда еще был без ноги, то вообще не спал. Бывало месяц – два, поэтому постоянно пил таблетки, чтобы заснуть. Сейчас отошел. Вроде хорошо.

"Не надо денег давать": как украинцы должны реагировать на раненых воинов

Как людям реагировать на военных, которые получили тяжелые ранения – потеряли конечности, слух, зрение? Неоднократно видела, как одни пальцами показывали, а другие отворачивали голову.

У некоторых людей просто нет совести. Даже не уважают человека, который на фронте был. Потерял глаз или еще что-то. Просто "забивают болт" на этого человека. Могут пальцами потыкать, послать его. Они не думают, что этот человек стоял на фронте. Душу свою отдавал за них. А приехать отдохнуть, то его все обсуждают. Он такой-сякой.

У меня тоже неоднократно такое было. Люди уже не так уважают военных. Есть такие, что увидят, что на протезе человек, подойдут, поздороваются, поблагодарят, что защищал страну. А другие просто отвернули голову, плюнули и ушли.

Ведешь к тому, чтобы люди просто поблагодарили?

Да, раненому. Я сам даже, когда вижу, идущего с палкой, подойду и говорю: "Спасибо. Я там был. Знаю, что это такое".

Военных понимают те, чьи дети там воюют. Они понимают, что это такое. Даже мама чья-то подойдет, поздоровается, обнимет. Скажет, что у меня сын или погиб, или воюет. Эти люди понимают, чьи родственники служат. Они понимают, что такое военный.

Не надо денег давать. Просто поблагодарите того человека, который за вас стоял.