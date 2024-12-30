Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "СВОИ Кривой Рог". Младший брат и бабушка нацгвардейца погибли в результате вражеского удара по Кривому Рогу 21 сентября.

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Что известно о возвращении Никиты Шаульского из плена

Информацию о возвращении Никиты Шаульского из российского плена изданию подтвердили родные пленника. Родители нацгвардейца проживают в Кривом Роге и вскоре смогут встретить их сына.

Никита Шаульский попал во вражеский плен во время обороны Мариуполя в 2022 году. Он является военнослужащим 21-й отдельной бригады НГУ.

О возвращении нацгвардейца мечтал его младший брат Максим. Однако, к сожалению, он не смог дождаться его, ведь мальчика вместе с его бабушкой Валентиной убила вражеская ракета во время удара по дому в Кривом Роге 21 сентября.

Родители Никиты Шаульского тоже служат и выполняют задачи в составе Вооруженных Сил Украины. На момент трагедии в Кривом Роге отец Никиты Шаульского, Андрей Андреевич, находился на Херсонском направлении.

К слову, в обмене пленными также вернулся морской пехотинец и защитник Мариуполя – Роман Борщ. Он пробыл во вражеском плену 33 месяца, а Россия несколько раз отказывалась его обменивать.

Также в этом обмене смогли вернуть журналиста и защитника Мариуполя Александра Гудилина. Он оборонял город в составе 107 батальона 109 бригады территориальной обороны.