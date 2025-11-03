Мужчина служил в 129-м батальоне ТрО. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Оболонской РГА Кирилла Фесика.
Смотрите также "За свою свободу надо бороться": памяти легендарного Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи"
Что известно о Сергее "Африке" Матиясевиче?
Ранее Сергей Матиясевич работал в Институте геронтологии, где изучал старение и "пытался побороть смерть", выбрав этот путь после потери отца в 15 лет.
Мужчина учился на психотерапевта, работал в лаборатории во времена пандемии коронавируса и был изобретателем, получив патент на быстрый фастекс.
Он добровольно стал в ряды ВСУ 24 февраля 2022 года и проходил службу как боевой медик, минометчик, аэроразведчик, руководитель отделения ударных дронов.
В 2024 году защитник женился и стал отцом, а 19 октября 2025 года погиб возле села Предтечино Донецкой области.
Он был визионером, человеком, мыслящим масштабно, и всегда стремился сделать мир лучше... Мечтал о собственной лаборатории, дирижабле и доме, который хотел построить собственноручно,
– написал Фесик.
В последний путь военного пришло провести много людей – собратья, друзья, коллеги и обычные киевляне.
Прощание с Сергеем Матиясевичем: смотрите фото
Интересно! В гражданской жизни боец любил научную фантастику, стратегии, греблю, лыжи, спортивный туризм, а настоящей его страстью были горы и скалолазание. Позывной "Африка" покойный получил от собратьев, поскольку в 26 лет за один день покорил гору Килиманджаро.
Другие потери Украины на войне:
- 20 октября в одном из боев против захватчиков погиб Владислав Торк родом из Ивано-Франковской области. 21-летний парень служил в спецподразделении ГУР Kraken.
- 21 октября в Кривом Роге попрощались с пулеметчиком Денисом Сергеевым, который до войны работал ведущим инженером. Мужчину посмертно наградили орденом "За заслуги перед городом" III степени.
- 23 октября официальное подтверждение гибели получила семья 33-летнего воина Павла Бобко с позывным "Турист". В начале полномасштабной войны он вернулся из Италии и стал на защиту Украины.