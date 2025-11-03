Чоловік служив у 129-му батальйоні ТрО. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Оболонської РДА Кирила Фесика.

Що відомо про Сергія "Африку" Матіясевича?

Раніше Сергій Матіясевич працював в Інституті геронтології, де вивчав старіння й "намагався побороти смерть", обравши цей шлях після втрати батька у 15 років.

Чоловік вивчався на психотерапевта, працював у лабораторії в часи пандемії коронавірусу та був винахідником, отримавши патент на швидкий фастекс.

Він добровільно став до лав ЗСУ 24 лютого 2022 року та проходив службу як бойовий медик, мінометник, аеророзвідник, керівник відділення ударних дронів.

У 2024 році захисник одружився й став батьком, а 19 жовтня 2025 року загинув біля села Предтечине Донецької області.

Він був візіонером, людиною, що мислила масштабно, і завжди прагнув зробити світ кращим… Мріяв про власну лабораторію, дирижаблі та будинок, який хотів побудувати власноруч,

– написав Фесик.

В останню путь військового прийшло провести багато людей – побратими, друзі, колеги та звичайні кияни.

Прощання з Сергієм Матіясевичем: дивіться фото

Цікаво! У цивільному житті боєць любив наукову фантастику, стратегії, греблю, лижі, спортивний туризм, а справжньою його пристрастю були гори та скелелазіння. Позивний "Африка" покійний отримав від побратимів, оскільки у 26 років за один день підкорив гору Кіліманджаро.

