Про трагічну втрату повідомили в Золочівській міській раді, передає 24 Канал.

Ким був загиблий воїн за життя?

Як розповіли журналісти "Золочів.нет", Павло Бобко (позивний "Турист") служив у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ще з 2014 року. Він брав участь у бойових діях на Луганському напрямку.

Згодом поїхав працювати до Італії. Проте з початком повномасштабного вторгнення Росії він повернувся на батьківщину, щоби знову стати на її захист.

На момент загибелі він служив старшим механіком-водієм 1-го відділення взводу спостереження розвідувальної роти 68-ї єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

За три з половиною роки на фронті Павло пройшов через найгарячіші точки боїв, двічі отримав поранення, але щоразу повертався до лав Збройних сил.

У червні цього року йому виповнилося 33 роки. 17 липня зв'язок з ним обірвався. Як стало відомо пізніше, його автомобіль піддався атаці ворожого FPV-дрона під Покровськом, внаслідок чого він загинув.

Тільки 23 жовтня родина Павла отримала офіційне підтвердження його загибелі.

Парастас відбудеться 28 жовтня 2025 року, о 19 годині в рідному домі в селі Підлипці. Чин похорону – 29 жовтня 2025 року, об 11 годині в селі Підлипці,

– написали в Золочівській міськраді.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять Павлу!

