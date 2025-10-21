Сумну звістку сповістили у телеграм-каналі "Наше Місто Дніпро", передає 24 Канал.
Один із найяскравіших танцюристів свого покоління, а згодом – професійний діджей і звукорежисер. Він завжди був поруч, коли потрібно – допомагав, рятував концерти, налаштовував апаратуру й просто підтримував друзів,
– йдеться у дописі.
Сергій Сокур майже рік вважався зниклим безвісти. Згодом результат ДНК тесту підтвердив, що він та його побратими загинули під час виконання бойового завдання. У захисника залишилась дружина Тетяна і четверо дітей.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним, друзям і колегам Сергія.
Хто ще нещодавно загинув на війні?
Нагадаємо, що 17 вересня 2025 року на війні загинув Андрій Нескубін – музикант, співак і актор. Захиснику було 33 роки.
"Він воював два роки, пережив "нуль", поранення, тяжкі наслідки війни, операції. Загибель сталася за 12 кілометрів від фронту, коли він чергував у штабі. Стерла його війна розривом авіабомби", – розповіли в культурно-громадському центрі "Шелтер Плюс".