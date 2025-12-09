Хлопець став на захист Батьківщини менш як рік тому. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Миколаївську селищну територіальну громаду.
Що відомо про загиблого захисника?
Денис Шатрюк народився 31 березня 2004 року в селі Марківка, де згодом навчався у місцевій гімназії.
Хлопець не зміг залишатися осторонь, не дивлячись на свій юний вік. У квітні 2025 року він добровільно приєднався до лав ЗСУ, де ніс службу та виконував свій обов'язок перед Україною.
Загинув захисник 28 листопада поблизу села Русин Яр на Донеччині.
Денис відійшов у вічність, залишаючи родину, що сумує, світлий спомин про себе в односельців, побратимів і друзів. Усією громадою висловлюємо щирі співчуття…
– написали в громаді.
Попрощалися з воїном у рідному селі в понеділок, 8 грудня.
Загинув 21-річний Денис Шатрюк / Фото Миколаївська селищна рада
Що відомо про інші втрати України?
Під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 на східному напрямку 8 грудня загинув Євгеній Іванов – підполковник і старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації.
Під час виконання бойового завдання на Донеччині 27 листопада загинув Роман Федорак – командир другого відділення безпілотних авіаційних комплексів 10-ї ОГШБр "Едельвейс".
Унаслідок поранення під час виконання бойового завдання на Харківщині помер поліцейський Анатолій Петік. Без батька залишилася 9-річна донька.