Хлопець став на захист Батьківщини менш як рік тому. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Миколаївську селищну територіальну громаду.

Дивіться також "А в мене немає татка": як пояснити дитині, що її батько на війні та що допоможе пережити розлуку

Що відомо про загиблого захисника?

Денис Шатрюк народився 31 березня 2004 року в селі Марківка, де згодом навчався у місцевій гімназії.

Хлопець не зміг залишатися осторонь, не дивлячись на свій юний вік. У квітні 2025 року він добровільно приєднався до лав ЗСУ, де ніс службу та виконував свій обов'язок перед Україною.

Загинув захисник 28 листопада поблизу села Русин Яр на Донеччині.

Денис відійшов у вічність, залишаючи родину, що сумує, світлий спомин про себе в односельців, побратимів і друзів. Усією громадою висловлюємо щирі співчуття…

– написали в громаді.

Попрощалися з воїном у рідному селі в понеділок, 8 грудня.



Загинув 21-річний Денис Шатрюк / Фото Миколаївська селищна рада

Що відомо про інші втрати України?