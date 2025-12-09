Парень стал на защиту Родины менее года назад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Николаевскую поселковую территориальную общину.
Что известно о погибшем защитнике?
Денис Шатрюк родился 31 марта 2004 года в селе Марковка, где позже учился в местной гимназии.
Парень не смог оставаться в стороне, несмотря на свой юный возраст. В апреле 2025 года он добровольно присоединился в ряды ВСУ, где нес службу и выполнял свой долг перед Украиной.
Погиб защитник 28 ноября вблизи села Русин Яр Донецкой области.
Денис отошел в вечность, оставляя семью, скорбящую, светлую память о себе у односельчан, собратьев и друзей. Всей общиной выражаем искренние соболезнования..
– написали в общине.
Простились с воином в родном селе в понедельник, 8 декабря.
Погиб 21-летний Денис Шатрюк / Фото Николаевский поселковый совет
Что известно о других потерях Украины?
Во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 на восточном направлении 8 декабря погиб Евгений Иванов – подполковник и старший штурман 39-й бригады тактической авиации.
Во время выполнения боевого задания в Донецкой области 27 ноября погиб Роман Федорак – командир второго отделения беспилотных авиационных комплексов 10-й ОГШБр "Эдельвейс".
В результате ранения во время выполнения боевого задания на Харьковщине умер полицейский Анатолий Петик. Без отца осталась 9-летняя дочь.