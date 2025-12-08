Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.
Дивіться також Росія вгатила по Новгороду-Сіверському: є жертва, пошкодження відділку поліції та будинків
Як загинув Анатолій Петік?
За даними правоохоронців, помічник чергового чергової частини штабу полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області отримав тяжкі травми внаслідок атаки російського дрона.
У той день поранень зазнали щонайменше троє поліцейських, зокрема й Анатолій. Понад два тижні медики боролися за його життя, проте, на жаль, 34-річний правоохоронець помер у лікарні.
Побратими та весь особовий склад поліції Харківщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя... Загибель захисника стала невимовною втратою для рідних, близьких та колег. Вічна памʼять та шана Герою! В строю назавжди,
– ідеться у повідомленні.
Згідно з оприлюдненою інформацією, у чоловіка залишилися мати, дружина та 9-річна донечка.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Анатолія Петіка. Вічна пам'ять Герою!