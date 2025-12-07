Чоловіка провели в останню путь у п'ятницю, 5 грудня, на Київщині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Боярську міську територіальну громаду.
Дивіться також "А в мене немає татка": як пояснити дитині, що її батько на війні та що допоможе пережити розлуку
Що відомо про полеглого захисника?
Максим Шиянов народився 1 липня 1994 року в селі Забір'я. У 2012 році закінчив місцеву школу. Згодом працював маляром, а у 2015 році певний час був на заробітках за кордоном.
Після одруження разом із родиною чоловік переїхав жити в Княжичі, а з народженням сина – у Петропавлівську Борщагівку.
До лав територіальної оборони він приєднався в перші дні повномасштабного вторгнення, а згодом добровільно став на захист України в серпні 2023 року – як бойовий медик розвідувального взводу 132-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ у складі Десантно-штурмових військ.
Під час виконання бойового завдання 1 грудня 2023 року поблизу села Вербове Пологівського району на Запоріжжі солдат загинув.
Його тіло повернули під час чергового обміну, особу ідентифікували завдяки ДНК-експертизі. У скорботі залишилися дружина, неповнолітній син і бабуся.
Пам'ять про Героя Максима Шиянова вічно житиме в серцях і спогадах бойових побратимів, родичів та земляків,
– написали в громаді.
Загиблий Максим Михайлович Шиянов / Фото Боярська МТГ
Що відомо про інші втрати України?
У Херсоні 3 грудня в останню путь провели Володимира Колотіла, який став на захист країни з перших днів широкомасштабного вторгнення. Військовий загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині.
Смертельні поранення під час атаки ворожих FPV-дронів отримав Петро Годило 24 листопада поблизу Гуляйполя Запорізької області. Кулеметник був родом із Львівської області.
Під час виконання бойового завдання на Донеччині 27 листопада загинув Роман Федорак – командир другого відділення безпілотних авіаційних комплексів 10-ї ОГШБр "Едельвейс".