Військовий, який спочатку вступив до Сил оборони як доброволець, а згодом був повторно мобілізований, назавжди залишиться у 43-річному віці. Трагічну звістку повідомили в Дрогобицькій міській раді, передає 24 Канал.

Ким був полеглий воїн за життя?

Петро Годило народився 15 квітня 1982 року в Дрогобичі. Він навчався у місцевій школі №15, після чого закінчив ПТУ №19, де здобув спеціальність будівельника. Закінчивши навчання, працював у ремонтних бригадах.

На початку повномасштабної агресії Росії чоловік самостійно прийняв рішення вступити до Збройних сил України. Близько року він провів на передових ділянках фронту.

У 2025 році мешканця Львівщини повторно мобілізували. Так, із травня він знову став до лав оборонців. Служив кулеметником 1-го піхотного відділення 2-го піхотного взводу 2-ї роти піхотного батальйону в/ч А7400.

Як загинув Петро Годило?

24 листопада 2025 року він виконував бойову місію поблизу Гуляйполя Запорізької області. Під час атаки ворожих FPV-дронів воїн отримав смертельні поранення.

У загиблого Героя залишилися мати, сестра та син. Рідні перебувають у великій жалобі. Петра пам'ятатимуть як добру, щиру та людяну людину.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику!

