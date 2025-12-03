Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Торчинську та Шацьку громади.

Що відомо про полеглого Валентина Василюка?

У Торчинській громаді стало відомо про загибель Валентина Василюка, солдата мотопіхотного підрозділу. Він загинув 21 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Громада відзначила, що воїн до останнього боровся за Україну. Односельчани висловили співчуття матері Наталії Лук'янюк, усім рідним і близьким полеглого.

Полеглий Валентин Василюк / Фото Торчинської громади

Що відомо про загибель Сергія Петрини?

Шацька громада також втратила свого захисника – 43-річного Сергія Петрину, уродженця села Підманове. Як повідомили у громаді, його мобілізували 8 березня 2022 року. Військовий служив у складі 68 окремої єгерської бригади.

Загинув захисник 30 листопада 2025 року на Донеччині, через мінно-вибухову травму. У нього залишилися дружина, син і мати. Громада висловила щирі співчуття родині загиблого.

Полеглий Сергій Петрина / Фото Шацької громади

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять і шана Героям!

