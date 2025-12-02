Про втрату захисника повідомила 1 грудня його дружина, Галина Сліпак. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Галини.

Важливо Повернувся на щиті: на фронті загинув звукорежисер Едуард Павлов

45-річний Василь Хомко повернувся з фронту на щиті. Він загинув у бою з російськими окупантами. Колись Хомко працював режисером тревел-шоу "Орел і решка". Також реалізувався у сфері реклами в Алматі та Бейруті.

Син, брат, коханий чоловік, тато, хрещений, зять, друг, колега, побратим – сьогодні всі ми в безкінечному сумі схиляємо голови перед твоєю пожертвою заради нашого майбутнього і віддаємо шану тобі, Воїне,

– написала Галина Співак.



Василь Хомко / Фото з інстаграму Галини Співак

Втрату прокоментував колишній ведучий "Орла і решки", Андрій Бєдняков. Шоумен опублікував на своїй сторінці сторіз, в якій віддав данину поваги колезі.

"Спочивай з миром, пане режисере! Мої найкращі епізоди були з тобою. Дякую тобі. Побачимося. І ще знімемо щось круте. Дивись поки локацію", – написав Бєдняков.



Андрій Бєдняков про Василя Хомка / Фото з інстаграм-сторіз

Прощання з Василем Хомко відбудеться в п'ятницю, 5 грудня. О 12:00 розпочнеться служба в Михайлівському соборі.

