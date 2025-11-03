Про трагічну втрату розповів колега й друг Костянтина Богдан Логвиненко, передає 24 Канал.

Ким був Костянтин Гузенко за життя?

У 2020 Костянтин долучився до проєкту Ukraїner фотографом. Логвиненко поділився спогадами про те, як вони з командою подорожували у 2022 та 2023 роках.

Разом друзі були на Півдні, Сході та Півночі України, часто відвідували й небезпечні місця. Зі свого боку Костянтин ніколи не боявся їхати й знімати, які б загрози на нього не чекали. Згодом він сам став морським піхотинцем.

Напередодні, 2 листопада, фотограф та військовослужбовець загинув.

Про свою роботу в Ukraїner Костя раніше говорив: "Юкрейнер для мене – це насамперед ком'юніті, об'єднане великою ідеєю, в яку кожен вкладає щось по своїх можливостях. Коли я знімаю в експедиції, я знаю, що я на своєму місці. Це навіть складно назвати роботою, бо в ній стільки правильної взаємодії, що виходить одне задоволення".

Костю, дякую тобі за все, дякую тобі за тебе. Не можу повірити, що тебе більше немає. Співчуття близьким і усій спільноті Ukraїner,

– написав Богдан Логвиненко.

Він також додав, що про місце та дату поховання Костянтина повідомлять згодом.

