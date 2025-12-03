Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Торчинскую и Шацкую общины.

Смотрите также На фронте погиб Василий Хомко – бывший режиссер "Орла и решки"

Что известно о павшем Валентине Василюке?

В Торчинской общине стало известно о гибели Валентина Василюка, солдата мотопехотного подразделения. Он погиб 21 ноября 2025 года во время выполнения боевого задания на Харьковщине.

Община отметила, что воин до последнего боролся за Украину. Односельчане выразили соболезнования матери Натальи Лукьянюк, всем родным и близким павшего.

Павший Валентин Василюк / Фото Торчинской общины

Что известно о гибели Сергея Петрины?

Шацкая община также потеряла своего защитника – 43-летнего Сергея Петрину, уроженца села Подманово. Как сообщили в общине, его мобилизовали 8 марта 2022 года. Военный служил в составе 68 отдельной егерской бригады.

Погиб защитник 30 ноября 2025 года в Донецкой области, из-за минно-взрывной травмы. У него остались жена, сын и мать. Община выразила искренние соболезнования семье погибшего.

Павший Сергей Петрина / Фото Шацкой общины

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибших. Вечная память и дань уважения Героям!

Кого недавно потеряла Украина?