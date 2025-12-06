Военный, который сначала вступил в Силы обороны как доброволец, а затем был повторно мобилизован, навсегда останется в 43-летнем возрасте. Трагическую весть сообщили в Дрогобычском городском совете, передает 24 Канал.
Кем был павший воин при жизни?
Петр Годило родился 15 апреля 1982 года в Дрогобыче. Он учился в местной школе №15, после чего закончил ПТУ №19, где получил специальность строителя. Закончив обучение, работал в ремонтных бригадах.
В начале полномасштабной агрессии России мужчина самостоятельно принял решение вступить в Вооруженные силы Украины. Около года он провел на передовых участках фронта.
В 2025 году жителя Львовщины повторно мобилизовали. Так, с мая он снова стал в ряды защитников. Служил пулеметчиком 1-го пехотного отделения 2-го пехотного взвода 2-й роты пехотного батальона в/ч А7400.
Как погиб Петр Годило?
24 ноября 2025 года он выполнял боевую миссию вблизи Гуляйполя Запорожской области. Во время атаки вражеских FPV-дронов воин получил смертельные ранения.
У погибшего Героя остались мать, сестра и сын. Родные находятся в большом трауре. Петра будут помнить как хорошего, искреннего и человечного человека.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная память и уважение защитнику!
Украина потеряла их на фронте
Валентин Василюк, солдат мотопехотного подразделения с Торчинской общины, погиб 21 ноября 2025 года во время боевых действий на территории Харьковской области.
Сергей Петрина, боец 68-й отдельной егерской бригады из Шацкой громады, погиб 30 ноября 2025 года на Донетчине в результате минно-взрывного ранения.
27 ноября во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб командир Роман Федорак. Он возглавлял второе отделение беспилотных авиационных комплексов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".