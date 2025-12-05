Но в ночь на 5 декабря ее не стало. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фонд "Вернись живым".

Смотрите также "Любил Украину, свою жену и сыночка": в Херсоне попрощались с воином Владимиром Колотилом

Что известно об Анастасии Атаманюк?

В ДТП Анастасия получила тяжелые травмы. Трагедия произошла на прошлой неделе.

Коллеги рассказывают, что она была очень светлым и добрым человеком, имела узнаваемый звонкий заразный смех.

"Когда она заходила в комнату, атмосфера сразу становилась живее и теплее. Она имела острое чувство справедливости. Ей было важно быть честной с собой и с другими, и одновременно она всегда умела сказать так, чтобы никого не ранить", – вспоминают коллеги.

Они отмечают преданность Анастасии работе и искреннее желание помочь Украине победить. Она любила свою работу.

Мы скучаем по ее смеху, по ее шуткам на встречах и по ее чрезвычайной способности поддерживать других в самые трудные дни. Она даже придумала для департамента понятие "РЭБ от выговоров". Настя купила горсть смешных заколок-цветочков, раздала их команде и сказала одевать на самые сложные совещания. Мол, этот цветочек будет работать как РЭБ, защищающий от строгих разговоров. Мы смеялись над этим и время от времени надевали эти заколки просто так, чтобы немного поднять друг другу настроение,

– рассказали в фонде.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким Анастасии Атаманюк. Вечная и светлая память!

В ДТП погиб правозащитник, который фиксировал преступления России