Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Института стратегических исследований и безопасности.

Что известно о гибели Павла Лисянского?

13 ноября произошло ДТП с участием правозащитника Павла Лисянского. Он сам родился на Луганщине – в Антраците – и посвятил часть своей жизни исследованиям преступлений против людей на оккупированных территориях. Лисянский в частности стал одним из основателей Восточной правозащитной группы и изучал внешне инспирированный сепаратизм после того, как его родной населенный пункт захватили боевики так называемой "ЛНР".

Заместитель директора института Максим Бутченко заметил, что Павел Лисянский сделал много для Украины, что каждый не терял связь с украинским Донбассом.

Не могу до конца осознать это, потому что то, сколько он делал против оккупации и исследовал действия россиян на оккупированных территориях нельзя описать в двух словах. Павел был хорошим другом и верным своему делу, верным Украине и всему, что нас так объединяло с украинским Донбассом. Покойся друг, ты ушел так рано, но успел так много сделать,

– пишет Бутченко.

Несколько фактов о деятельности Павла Лисянского

За изучение сепаратизма и распространение правды о жизни в оккупации Павел Лисянский получил немало международных наград, в частности Немецко-Французскую премию за защиту прав человека и верховенства права. С 2018 по 2020 годы правозащитник был представителем Уполномоченного Президента по правам человека в Донецкой и Луганской областях. С должности Лисянского сняли из-за того, что в одном из ресторанов Донецкой области произошел инцидент с его участием, что обнародовали в сети. Вследствие этого омбудсмен Людмила Денисова решила его уволить.

Однако после этого Павел Лисянский продолжил заниматься правозащитной деятельностью. В разное время он помог освободить из плена на оккупированных территориях двух людей – гражданина Украины и Грузии.

Лисянский записывал все факты об условиях жизни в оккупированных регионах, добавляя показания людей, которые там находились.

Позже Павел Лисянский возглавил Институт стратегических исследований и безопасности и занимал эту должность вплоть до дня своей гибели.

24 Канал выражает искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти Павла Лисянского. Вечная память!

