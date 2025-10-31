Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

Что известно о ДТП?

Авария произошла 30 октября примерно в 21:15 вблизи села Жировка Львовского района.

Предварительно, водитель легковушки с военными номерными знаками не справился с управлением на повороте. Он выехал за пределы проезжей части и врезался в грузовик на обочине.

Погибли водитель и 2 пассажиров Nissan, а еще пассажир грузовика – он тоже был военным и в момент столкновения выходил из кабины.

Следователи и оперативные работники ГБР провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и начали комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств трагедии,

– пишет ГБР.

Начато уголовное производство.

