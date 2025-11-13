Видео появилось на ютуб-канале Информатор Exclusive, передает 24 Канал.

Вас также может заинтересовать Жена Билоуса отреагировала на скандал с обвинениями мужа в сексуальном насилии

12 ноября камера видеонаблюдения в городе зафиксировала как автобус группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на повороте столкнулся с автомобилем Hyundai. Инцидент произошел на улице Староказацкой в 14:41.

Автобус БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ попал в ДТП в Днепре: смотрите видео онлайн

В инстаграм-сторис команда БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ показала уже кадры с выступления в Днепре. В то же время ДТП пока никак не комментировала.

Редакция 24 Канала обратилась к представителям группы за комментарием, однако на момент публикации ответа не получила.

Из соцсетей коллектива известно, что музыканты сейчас находятся в туре "Сильные сердца". Они сыграют концерты не только в Украине, но и в США, Канаде и Европе.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выступили в Днепре / Скриншот из инстаграм-сторис

Кто еще из звезд недавно попал в ДТП?