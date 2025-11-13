Видео появилось на ютуб-канале Информатор Exclusive, передает 24 Канал.
12 ноября камера видеонаблюдения в городе зафиксировала как автобус группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на повороте столкнулся с автомобилем Hyundai. Инцидент произошел на улице Староказацкой в 14:41.
Автобус БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ попал в ДТП в Днепре: смотрите видео онлайн
В инстаграм-сторис команда БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ показала уже кадры с выступления в Днепре. В то же время ДТП пока никак не комментировала.
Редакция 24 Канала обратилась к представителям группы за комментарием, однако на момент публикации ответа не получила.
Из соцсетей коллектива известно, что музыканты сейчас находятся в туре "Сильные сердца". Они сыграют концерты не только в Украине, но и в США, Канаде и Европе.
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выступили в Днепре / Скриншот из инстаграм-сторис
Кто еще из звезд недавно попал в ДТП?
- Реперка alyona alyona alyona попала в аварию, когда ехала на вокал. После этого у нее забрали права и выдали временные.
- Певица Lida Lee также попала в ДТП. У нее это произошло накануне съемок нового клипа. Тогда артистка даже получила травму, поэтому медики наложили ей бандаж на шею.
- Накануне украинский актер и военнослужащий Даниил Мирешкин заснул за рулем и слетел с дороги.