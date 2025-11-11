Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу alyona alyona. Рэперша поделилась подробностями ДТП.
Я совершила маленький наезд на дядю, который, съезжая на второстепенную дорогу, не быстро ехал. Но это моя проблема, что я не придерживалась дистанции. Немножко разбила ему стекло в фаре, почесали бампера друг другу, но мы застрахованы, вызвали полицию, все оформили,
– рассказала alyona alyona.
У реперши забрали права и дали временные. Она отметила, что будет суд.
