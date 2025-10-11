За несколько часов до выступления редакция Show24 поговорила со швейцарскими исполнителями. Они поделились неожиданным признанием относительно их отношения к самому песенному конкурсу, а также рассказали, какие украинские артисты их действительно поразили.
Так, Nemo признались, что до участия в Евровидении не были его большими фанатами. Однако их внимание изрядно привлекла украинская музыкальная культура.
В частности, они открыли для себя и стали фанатами группы Ziferblat после знакомства с Jerry Heil и аІуоnа аІуоnа.
Здесь (в Украине – Show24) невероятные артисты. И мы думаем, что это так увлекательно – видеть, насколько похожа культура в каждом артисте. Например, в Швейцарии, нет такого же уровня похожей культуры, который можно почувствовать в одном исполнителе. Нас очень вдохновляет, возможно, музыка США или Германии и Франции, потому что они вокруг нас. И мы действительно чувствуем украинскую культуру в музыке,
– отметили Nemo.
Что известно о первом визите Nemo в Украину?
- 9 октября Nemo прибыли в Киев в рамках своего европейского тура. Главным событием стал сольный концерт в клубе Atlas, где артисты презентовали свой новый альбом Arthouse.
- Визит Nemo в Киев совпал с массовой ночной атакой российских войск на столицу в ночь с 9 на 10 октября. Победители Евровидения-2024 провели ночь в укрытии столичного отеля. Несмотря на обстрел, концерт 10 октября состоялся по плану.
- Кроме этого, во время прогулки по Киеву Nemo посетили известный ресторан Евгения Клопотенко, где попробовали традиционный украинский борщ и экзотическую закуску из пчел.