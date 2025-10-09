Роликом из Киева Nemo поделились на личной странице в инстаграме. Это впервые музыканты приехали в Украину. Об этом сообщает Show 24.
Победители Евровидения-2024 показались на прогулке по улицам Киева, в частности, на Михайловской площади. Уже завтра, 10 октября, Nemo выступят в столице с концертом.
Мы приехали в Киев. Это пасмурный, но красивый день,
– поделились Nemo.
Nemo в Киеве: смотрите видео онлайн
Напомним, Nemo позиционируют себя как небинарную личность, поэтому просят использовать в отношении себя местоимение "они".
В комментарии ТСН.ua Nemo рассказали, что их друзья часто путешествуют в Киев, поэтому и они решились на эту поездку. Музыканты хотят публично поддержать украинцев.
Что известно о выступлении Nemo в Киеве?
- Летом 2024 года, после победы на Евровидении-2024, Nemo анонсировали масштабный концертный тур по странам Европы, среди которых была и Украина. Выступление в Киеве в первую очередь планировалось на март 2025 года.
- Но впоследствии исполнители сообщили, что переносят концерты из-за работы над новым альбомом.
- Но через некоторое время Nemo объявили новые даты выступлений. Артисты перенесли концерт в Киеве на 10 октября. Первое мероприятие победителей Евровидения-2024 состоится в столичном клубе Atlas.