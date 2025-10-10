Об этом сообщает Showbiz 24 со ссылкой на инстаграм Клопотенко. Он опубликовал совместное фото с Nemo.

Кстати Победители Евровидения-2024 Nemo впервые приехали в Киев

Это победители Евровидения Nemo. Свой европейский тур они начинают сегодня с Киева. А вчера были в "100 лет назад вперед", ели борщ и я им объяснял, как следить за дронами и ракетами в приложениях. Это их первый раз в Украине, но они не испугались, приехали и пережили эту ночь с нами. Спасибо за крутой пример поддержки,

– написал Евгений Клопотенко.

Евгений Клопотенко с победителями Евровидения-2024 / Фото из инстаграма шеф-повара

На своей странице в инстаграме Nemo рассказали, что Клопотенко также приготовил для них пчел.

Клопотенко приготовил для Nemo борщ и пчел / Скриншот из инстаграма Nemo

Для справки! Nemo, которые являются небинарным лицом, просят использовать к себе местоимения они/их.

Что известно о приезде Nemo в Киев?