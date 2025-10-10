Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Клопотенка. Він опублікував спільне фото з Nemo.
До речі Переможці Євробачення-2024 Nemo вперше приїхали до Києва
Це переможці Євробачення Nemo. Свій європейський тур вони починають сьогодні з Києва. А вчора були в "100 років тому вперед", їли борщ і я їм пояснював, як слідкувати за дронами й ракетами в додатках. Це їхній перший раз в Україні, але вони не злякались, приїхали й пережили цю ніч з нами. Дякую за крутий приклад підтримки,
– написав Євген Клопотенко.
Євген Клопотенко з переможцями Євробачення-2024 / Фото з інстаграму шеф-кухаря
На своїй сторінці в інстаграмі Nemo розповіли, що Клопотенко також приготував для них бджіл.
Клопотенко приготував для Nemo борщ і бджіл / Скриншот з інстаграму Nemo
Для довідки! Nemo, які є небінарною особою, просять використовувати до себе займенники вони/їх.
Що відомо про приїзд Nemo до Києва?
Нагадаємо, що Nemo приїхали до Києва 9 жовтня, а вже сьогодні виступлять у клубі Atlas.
10 жовтня Росія вкотре атакувала столицю України, тож переможці Євробачення-2024 провели ніч в укритті.
"Ми спали в укритті готелю, Київ всю ніч обстрілювали. Такі ночі стали сумною реальністю для багатьох моїх українських друзів. Я відчуваю велику вдячність за все тепло та любов, яку ми отримали за цей час. Київ – одне з найгарніших місць, які ми коли-небудь відвідували", – написали Nemo.