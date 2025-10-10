Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Клопотенка. Він опублікував спільне фото з Nemo.

До речі Переможці Євробачення-2024 Nemo вперше приїхали до Києва

Це переможці Євробачення Nemo. Свій європейський тур вони починають сьогодні з Києва. А вчора були в "100 років тому вперед", їли борщ і я їм пояснював, як слідкувати за дронами й ракетами в додатках. Це їхній перший раз в Україні, але вони не злякались, приїхали й пережили цю ніч з нами. Дякую за крутий приклад підтримки,

– написав Євген Клопотенко.

Євген Клопотенко з переможцями Євробачення-2024 / Фото з інстаграму шеф-кухаря

На своїй сторінці в інстаграмі Nemo розповіли, що Клопотенко також приготував для них бджіл.

Клопотенко приготував для Nemo борщ і бджіл / Скриншот з інстаграму Nemo

Для довідки! Nemo, які є небінарною особою, просять використовувати до себе займенники вони/їх.

Що відомо про приїзд Nemo до Києва?